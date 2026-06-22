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22 jun 2026 Actualizado 00:31

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“Reconozco la victoria de Abelardo de la Espriella”: gobernadora del Tolima

Sin esperar el escrutinio, la gobernadora Adriana Magali Matiz felicitó a Abelardo de la Espriella y se mostró dispuesta a trabajar de la mano del nuevo Gobierno.

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reconoció este domingo el triunfo en las urnas de Abelardo de la Espriella y de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo Abondano, pese al estrecho margen de diferencia con Iván Cepeda y a la espera del escrutinio.

“Reconozco la victoria de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, y les expreso mis felicitaciones por la confianza que los colombianos han depositado en su proyecto político”, afirmó la mandataria.

A renglón seguido, la mandataria hizo un nuevo llamado al respeto por los resultados. “Hoy, más allá de las diferencias y de las posiciones ideológicas, debe prevalecer el respeto por la voluntad popular, por nuestras instituciones y por las reglas de la democracia”.

Luego, Matiz abogó por la unidad del pueblo colombiano y se mostró dispuesta a trabajar con el nuevo Gobierno nacional.

“Desde el Tolima, reiteramos nuestra disposición de trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno Nacional, defendiendo los intereses de nuestro departamento y promoviendo las soluciones que requieren nuestros territorios. Al presidente electo le deseamos sabiduría, responsabilidad y acierto en la conducción del país”, sentenció.

Asimismo, Adriana Matiz afirmó que el entrante debe ser un Gobierno de unidad. “Que su Gobierno sea una oportunidad para unir a Colombia, garantizar los derechos de todos y construir un futuro de seguridad, desarrollo y bienestar”, concluyó.

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