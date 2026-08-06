“Exalcaldes y dirigentes ejercen minería ilegal para financiar campañas”: alcalde de Chaparral

Tolima

El alcalde de Chaparral, Helvert González Mora, sorprendió con unas declaraciones en las que denunció que exalcaldes y dirigentes políticos del municipio desarrollan actividades de minería ilegal y buscan financiar con esos recursos sus campañas proselitistas para las elecciones regionales de 2027.

Las palabras del mandatario se conocen luego de las denuncias en su contra por actividades de minería que se desarrollan en una finca de su propiedad, ubicada en la vereda Tuluní de Chaparral.

“Hay gente aspirando a cargos de elección popular ejerciendo minería ilegal y buscando financiar las campañas con esos recursos. Hay que abrir los ojos a la verdad (...) Aquí hay personas con muchos recursos económicos que están ejerciendo minería ilegal; hay exalcaldes que están ejerciendo minería ilegal en sus predios, en Amoyá, Lemayá y Potrerito”, aseveró el alcalde González.

Sobre la finca de su propiedad, el alcalde sostuvo que se trata de un plan de desprestigio en su contra, aunque admitió que la finca mencionada es de propiedad suya y de su hermano.

“Esa finca es nuestra, pero ustedes pueden ver, y cualquiera puede hacerlo, que las zonas mineras no tienen dueño. Toda la gente se mete, ahí hay rotos, excavaciones pequeñas o grandes, y yo lo denuncié a la Fiscalía en su momento”, contó.

Es decir, el alcalde de Chaparral sostiene que su finca fue invadida por mineros ilegales, en algunas zonas con maquinaria amarilla para extraer oro de manera irregular.

Las denuncias del alcalde se suman a otros fenómenos derivados de la minería ilegal, como la devastación de recursos naturales, la presencia de grupos armados, los problemas sanitarios y ahora hasta una posible corrupción electoral.