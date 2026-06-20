Jueza dejó en libertad al presunto jefe de finanzas de la Segunda Marquetalia en el Tolima

Tolima

Sorpresa ha generado en el Tolima la decisión de una jueza de la República que ordenó dejar en libertad a Luis Evelio Navarro, un hombre de 71 años conocido con el alias de “el Tío”, quien fue capturado el pasado jueves 18 de junio como presunto cabecilla de finanzas de la Segunda Marquetalia, estructura de las disidencias de las Farc en la facción de Iván Márquez.

Ese mismo jueves inició la audiencia de legalización de captura de Navarro, además de Yuritza Cabezas y Nohora González, mujeres capturadas junto a él en medio de un operativo desplegado en las zonas rurales de Coyaima y Ataco, en el sur del Tolima.

Sin embargo, el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías decidió aplazar hasta el viernes la continuación de la audiencia, día en el que finalmente declaró ilegales las capturas por aparentes irregularidades en el procedimiento.

Pese a esto, alias el “Tío” y las mujeres continuarán vinculados al proceso judicial por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir agravado.

Según lo informado por el Ejército y la Policía en su momento, la comisión de la Segunda Marquetalia dirigida por el “Tío” era la encargada de presionar a empresarios, comerciantes y agricultores en los municipios de Chaparral, Ataco, Coyaima y Natagaima para el pago de extorsiones que llegaban a un recaudo de hasta $300 millones mensuales.

“Buscaba controlar decisiones comunitarias, consolidar un dominio territorial y las órdenes de captura hacen referencia a mecanismos de coerción y violencia, incluida la ejecución de acciones que afectan el orden público en el sur del Tolima, a través de la intimidación a la población, lo que genera terror en la comunidad”, le dijo a Caracol Radio el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada del Ejército.

Además, el coronel indicó que alias el “Tío” estaría detrás del doble homicidio cometido el pasado 27 de febrero en el resguardo Guadualito de Coyaima, donde fueron asesinados Fabián Montaña Loaiza y Rubén Montaña Loaiza, ambos hermanos de la gobernadora de la comunidad indígena Érika Montaña.