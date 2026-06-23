Superan problema de suministro de agua que afectaba a más de 2 mil internos de la cárcel de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Flor Munera, directora del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, denunció una compleja situación que se presentó durante por lo menos tres días con el suministro de agua en la cárcel de Picaleña.

“Los internos desde el sábado me han informado que tienen una situación compleja porque no tienen agua y al parecer les han dicho que es un motobomba que no tiene un repuesto que debe llegar de Bogotá”, dijo Flor Munera.

Por otra parte, indicó que la solución a este problema no fue rápida, lo que muestra en su concepto una negligencia para atender este tipo de problemáticas desde la Unidad de Servicios Penitenciarios.

“La USPEC es la encargada del mantenimiento del tema del agua, la luz, de los alimentos de los presos entre otros, para eso crearon la entidad, pero ellos no están cumpliendo”, dijo la defensora de derechos humanos.

A la vez, resaltó que los problemas se presentaron en la torre 5 bloque 3 y en la zona donde se encuentra el bloque de alta seguridad, zona en la que por lo menos hay unos 2 mil internos.

“La denuncia ya se hizo ante la Defensoría del Pueblo, ahora ellos deberá verificar la situación para que adopten algunas medidas contra el centro penitenciario”, aseguró Flor Munera.

¿Qué dicen en la cárcel de Picaleña?

Según Alejandro Durán, vocero sindical de los trabajadores del INPEC en el Tolima, confirmó que se registró un problema eléctrico afectaba el suministro de agua, situación que superada.

“Pese a la situación que se presentó, a los internos se les siguió suministrando agua con el apoyo los bomberos de la ciudad que nos colaboraron para que no se convirtiera en una problemática grande”, puntualizó Alejandro Durán.