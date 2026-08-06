Helicópteros de la Fuerza Aeroespacial combaten incendios forestales en el Tolima

Tolima

Con dos helicópteros, uno de ellos equipado con el sistema Bambi Bucket, la Fuerza Aeroespacial Colombiana atiende los incendios forestales de grandes proporciones que desde el pasado fin de semana han consumido más de 300 hectáreas de cobertura vegetal en San Luis, Tolima.

Las aeronaves han efectuado descargas de agua y agente retardante sobre los focos de mayor intensidad, mientras que la segunda ha realizado sobrevuelos de reconocimiento y monitoreo, suministrando información en tiempo real sobre el comportamiento del incendio para orientar las acciones de control.

Como resultado de la misión desarrollada durante el día, la aeronave equipada con el sistema Bambi Bucket realizó la descarga de más de 1.800 galones de agua combinada con líquido retardante. Las operaciones aéreas continúan mientras las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan, según informó la Fuerza Aeroespacial.

Sin embargo, en Coyaima y Valle de San Juan también hay incendios forestales activos que preocupan a las comunidades, autoridades y organismos de socorro. Así lo informó la directora de Gestión del Riesgo del Tolima, Andrea Mayorquin.

“Este es el inicio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Aún no tenemos un fenómeno oficialmente consolidado, pero precisamente por eso nos estamos preparando y tomando acciones preventivas junto con todas las instituciones del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo. Lo más importante es que este trabajo se extienda a los alcaldes para fortalecer la articulación entre municipios, departamento y Nación”, explicó Mayorquin.

La funcionaria también hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención, al recordar que las altas temperaturas, sumadas a los tradicionales vientos de agosto, aumentan significativamente la probabilidad de propagación de incendios forestales.

“No podemos realizar quemas. En esta temporada, cualquier quema puede salirse de control. Estamos registrando temperaturas de hasta 40 grados centígrados en municipios como Saldaña, Ambalema y Armero Guayabal, mientras que Ibagué alcanza los 36 grados”, señaló.

Con un panorama de altas temperaturas y el incremento del riesgo de incendios forestales, el trabajo ahora se concentra en fortalecer la prevención en los municipios y mantener la coordinación entre todas las entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo.