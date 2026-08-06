Adoptan ley seca y prohibición de parrillero en Ibagué por posesión presidencial
En el decreto se establecen otras restricciones y los perímetros en los que se aplicará.
Julio Montiel
Caracol Radio conoció que la Alcaldía de Ibagué expedirá un decreto que establecerá un número importante de medidas especiales de seguridad para este 7 de agosto en el marco de la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.
Entre las medidas se encuentra la ley seca en todo el municipio, desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. del 7 de agosto.
Una de las novedades más importantes está la restricción del uso de drones entre las calles sexta y quince y las carreras primera y quinta, desde el 6 de agosto desde las 10:00 p.m. hasta las 10:00 p. m. del 8 de agosto. Al igual en el mismo perímetro y horario habrá prohibición de parrillero en moto.
Por otra parte, se tendrá la prohibición de estacionar vehículos en el perímetro comprendido entre las calles sexta y quince y las carreras primera y quinta, desde las 10:00 p. m. del 6 de agosto hasta las 10:00 p. m. del 8 de agosto.
También la restricción al transporte de escombros, trasteos, cilindros de gas y materiales inflamables desde las 10:00 p. m. del 6 de agosto hasta las 10:00 p. m. del 8 de agosto.