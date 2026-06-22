Abelardo de la Espriella ganó en segunda vuelta en 39 de los 47 municipios del Tolima

Tolima

Según el 100% del escrutinio Abelardo de La Espriella obtuvo el triunfo en 39 de los 47 municipios que tiene el Tolima con 425.172 votos que representan el 57,83% frente a los 299.389 que logró Iván Cepeda que corresponden al 40,72% del total de los votos.

Según el informe entregado por parte de la Registraduría, Cepeda logró ganar en los municipios de Honda, Armero Guayabal, Líbano, Lérida, Ambalema, Coello, Coyaima y Natagaima.

La diferencia entre los dos candidatos a la presidencia en la segunda vuelta presidencial en el departamento fue de 125.783 votos, frente a los 79.451 votos de la primera vuelta, lo que refleja que la distancia entre los dos por lo menos en número de votos aumentó.

Según el preconteo, en el departamento se pasó de una participación en primera vuelta del 58,36% a un total de 63,56% en segunda vuelta, lo que representa que en la región salieron a votar el domingo 21 de junio un total 735.170 personas del total de los ciudadanos habilitados para votar.

Finalmente, hay que indicar que en el Tolima 724.561 votos fueron para los candidatos, 10.609 persona votaron en blanco, 1.063 tarjetas no marcadas y 7.889 votos nulos.

Dato: en Ibagué la diferencia entre los dos candidatos se ubicó en los 36.516 votos a favor de Abelardo de la Espriella.