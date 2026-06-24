Día del Tamal Tolimense en Ibagué rompió récord con ventas por más de $2.100 millones

Ibagué

Con un balance positivo cerró la celebración del Día del Tamal en Ibagué. Durante la jornada del 23 de junio se comercializaron 179.840 tamales, alcanzando ventas superiores a los $2.158 millones, cifras que consolidan esta edición como una de las más exitosas de la tradicional fiesta gastronómica.

Miles de ciudadanos y turistas disfrutaron de la programación en el Parque Murillo Toro, los centros comerciales La Estación, Acqua y Multicentro, plazas de mercado y los más de 180 puntos oficiales habilitados en la ciudad.

“Muy contentos porque es una cifra récord; vendimos más de $2.158 millones en tamales, adicional a todas las ventas que realizaron nuestras artesanas durante el Día del Sombrero. ¡Gracias, Ibagué, porque Ibagué es una nota y mi casa está de fiesta!”, señaló Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.

El balance también fue positivo para los productores de tamal, quienes destacaron la organización de la jornada y la masiva respuesta de ciudadanos y visitantes, permitiéndoles fortalecer sus ingresos durante una de las fechas más importantes del Festival Folclórico Colombiano.

“Nos vinimos al Parque Murillo Toro a vender 215 tamales, los cuales se vendieron absolutamente todos. Gracias a todos por haber comprado y por haber confiado en nosotros, fue maravilloso. Le doy gracias a la Alcaldía”, expresó Angie Mutis, productora de tamal.

La jornada también estuvo acompañada por la celebración del Día del Sombrero, en medio de la cual se vendieron $39 millones, beneficiando a 75 productores que comercializaron sus prendas elaboradas en palma real y pindo. Hubo un incremento del 6 % en comparación con el año anterior.