Día del Tamal Tolimense en Ibagué rompió récord con ventas por más de $2.100 millones
Se vendieron cerca de 180 mil tamales en la edición de este 2026 de la jornada que celebra a uno de los platos típicos más importantes del Tolima.
Ibagué
Con un balance positivo cerró la celebración del Día del Tamal en Ibagué. Durante la jornada del 23 de junio se comercializaron 179.840 tamales, alcanzando ventas superiores a los $2.158 millones, cifras que consolidan esta edición como una de las más exitosas de la tradicional fiesta gastronómica.
Miles de ciudadanos y turistas disfrutaron de la programación en el Parque Murillo Toro, los centros comerciales La Estación, Acqua y Multicentro, plazas de mercado y los más de 180 puntos oficiales habilitados en la ciudad.
“Muy contentos porque es una cifra récord; vendimos más de $2.158 millones en tamales, adicional a todas las ventas que realizaron nuestras artesanas durante el Día del Sombrero. ¡Gracias, Ibagué, porque Ibagué es una nota y mi casa está de fiesta!”, señaló Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.
El balance también fue positivo para los productores de tamal, quienes destacaron la organización de la jornada y la masiva respuesta de ciudadanos y visitantes, permitiéndoles fortalecer sus ingresos durante una de las fechas más importantes del Festival Folclórico Colombiano.
“Nos vinimos al Parque Murillo Toro a vender 215 tamales, los cuales se vendieron absolutamente todos. Gracias a todos por haber comprado y por haber confiado en nosotros, fue maravilloso. Le doy gracias a la Alcaldía”, expresó Angie Mutis, productora de tamal.
La jornada también estuvo acompañada por la celebración del Día del Sombrero, en medio de la cual se vendieron $39 millones, beneficiando a 75 productores que comercializaron sus prendas elaboradas en palma real y pindo. Hubo un incremento del 6 % en comparación con el año anterior.