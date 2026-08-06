Carnicero fue condenado a más de 16 años de cárcel por el homicidio de un hombre en Ibagué

Ibagué

A 16 años y 8 meses de prisión fue condenado Paulo Andrés Osorio Uribe por el homicidio de Carlos Eduardo Perdomo, en hechos ocurridos el pasado 14 de marzo en una carnicería ubicada en los alrededores de la Plaza de la 21, en Ibagué.

El crimen ocurrió en una carnicería donde se presentó una discusión por una deuda económica que Osorio Uribe, quien trabajaba como carnicero, tenía con la víctima, de 30 años.

En el momento en que Carlos Eduardo Perdomo le pidió al hoy agresor que pagara lo que debía, este último lo agredió con un cuchillo de su oficio a la altura del pecho. La víctima falleció horas después en un centro asistencial y el crimen causó consternación en Ibagué el pasado mes de marzo.

Desde el pasado mes de abril, el hoy condenado permanece capturado y ahora llegó a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en el que se declaró culpable del delito de homicidio agravado.

El juzgado, además, lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal.

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