Posibles ministras de Hacienda de Abelardo de la Espriella: las cuatro economistas en la baraja

Se empezó a mover el sonajero de la que sería la nueva Ministra de Hacienda del Gobierno de Abelardo de La Espriella, pues, según dijo el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, les gustaría que fuera una mujer.

Las excodirectoras del Banco de la República, Carolina Soto y Ana Fernanda Maiguashca son de las que más opciones tienen de llegar a esa cartera.

Maiguashca estudió economía en la Universidad de los Andres y tiene un MBA de la Universidad de Columbia. Fue co-directora del Banco de la República y hoy es la presidenta del Consejo Privado de Competitividad.

Por su parte, Soto es economista de la Universidad de Los Andes, magíster en Economía de la misma Universidad y magíster en Administración Pública de la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue codirectora del Emisor y hoy es asociada de Dattis.

También suena la exministra de Vivienda, Elsa Noguera. Es economista de la Universidad Javeriana, con maestría en Administración de Empresas y Finanzas de la Universidad de los Andes y diplomado en Negocios Internacionales en la Universidad Amerciana de Washington.

Entre las candidatas también está la exministra de Minas y presidente del Banco Popular, María Fernanda Suárez, quien si no queda en ese cargo también la tienen en la mira para liderar Ecopetrol.

De otro lado, también se ha hablado de una eventual llegada al Gobierno a esta cartera u otra del ramo económico, del exdirector de la Dian, Lisandro Junco, así como del historiador y político, Daniel Raisbeck.

Ya ha habido algunos acercamientos pero en las próximas semanas se definirá quien ocupará esta cartera.

Los retos económicos

Cerrar el déficit fiscal

Colombia está gastando más de los ingresos que recibe por impuestos u otras fuentes. El déficit cerró en 6,4% del PIB en 2025, que es 117,8 billones de pesos, y se mantuvo en niveles históricamente altos.

Bajar la deuda

Desde el 2022 la deuda interna subió $357 billones y la externa aumentó el equivalente a $37 billones.

Crecimiento económico

Durante los tres años completos del gobierno Petro -2023, 2024 y 2025- la economía creció en promedio apenas 1,6% anual.

Que la inversión extranjera aumente

En promedio, entre 2023 y 2025 la inversión extranjera directa tuvo una reducción acumulada de 29,8%.

Impulsar proyectos minero energéticos

Solo en energía, entre 2021 y 2025 apenas entró 8,5% de la nueva capacidad de generación programada.