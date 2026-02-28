Gobierno cerró 2025 con déficit de 6,4% del PIB y reducción de deuda por $25,7 billones

Visión 2026 es un encuentro que analizará las tendencias nacionales más destacadas para el siguiente año. | Foto: Getty Images / Jeff Greenberg

El Ministerio de Hacienda publicó el documento de cierre fiscal y balance macroeconómico del cuarto trimestre de 2025, en el que confirma que el déficit del Gobierno Nacional Central se ubicó en 6,4% del Producto Interno Bruto (PIB), 0,3 puntos porcentuales menos que en 2024.

Según el informe oficial, uno de los principales factores detrás de esta mejora fue la estrategia de manejo de deuda implementada durante el año. A través de recompras y canjes de bonos internos y externos, el Gobierno logró reducir el saldo nominal de la deuda en 25,7 billones de pesos.

En el frente interno, los canjes de deuda permitieron una disminución cercana a 21,6 billones de pesos, mientras que en el frente externo se realizaron recompras de bonos globales que contribuyeron a una reducción adicional cercana a 4,1 billones. El Ministerio señala que estas operaciones ayudaron a mejorar el perfil de vencimientos, reducir vulnerabilidades frente a choques de mercado y disminuir el gasto en intereses durante la vigencia.

En materia macroeconómica, el documento reporta que la economía colombiana creció 2,6% en 2025, impulsada principalmente por el consumo de los hogares, el comercio y las actividades artísticas. La demanda interna creció 3,9%, con un aumento destacado de 9% en la inversión en maquinaria y equipo.

El mercado laboral fue uno de los puntos más destacados del informe. La tasa de desempleo cerró el año en 8,9%, el nivel más bajo del siglo, con la creación de 791 mil nuevos empleos. Además, la brecha de género en desempleo se redujo a 4,4 puntos porcentuales, el nivel más bajo registrado.

En contraste, la inflación mostró un leve repunte al inicio de 2026. En enero, la variación anual se ubicó en 5,33%, impulsada principalmente por el aumento en los precios de alimentos, transporte y arriendos.

El informe también señala que la deuda neta cerró en 58,5% del PIB, 0,5 puntos porcentuales menos que en 2024, aunque la deuda bruta aumentó a 64,4% del PIB.

Finalmente, el Ministerio advierte que, aunque las operaciones de manejo de deuda generaron alivios en el corto plazo, el país requiere medidas estructurales para fortalecer los ingresos y contener el gasto en el mediano plazo.

A continuación, el informe completo: