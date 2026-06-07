Aumentó la inversión extranjera en Colombia

De acuerdo con las cifras reportadas por el Banco de la República en la balanza de pagos, la Inversión Extranjera Directa alcanzó US$ 3.794 millones en el primer trimestre de 2026, registrando un crecimiento de un 63,4 % frente al trimestre inmediatamente anterior, y de un 34,4 % respecto al mismo periodo de 2025.

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Los sectores no extractivos captaron US$ 3.166 millones y crecieron un 49 % durante los primeros tres meses del año. Se trata de actividades como la industria manufacturera, los servicios, el comercio, la tecnología y el turismo,

“Los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan la confianza de los inversionistas internacionales en el país y en las políticas orientadas a fortalecer la producción, la industria, el comercio y el turismo”, aseguró el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El ministerio destacó también que Colombia se esté ratificando como destino para el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

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“El crecimiento de la inversión extranjera es una señal clara de confianza en Colombia. Estos recursos impulsan la industria, fortalecen el comercio, dinamizan el turismo y contribuyen a la generación de empleo y bienestar para miles de colombianos. Desde el Gobierno de las Oportunidades seguiremos trabajando para que más empresas encuentren en nuestro país las condiciones para invertir, crecer y aportar al desarrollo de los territorios”, aseguró la ministra Diana Marcela Morales.

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