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18 jun 2026 Actualizado 16:13

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Economía

Economía de Colombia creció 3.34% en abril de 2026, según el DANE

Este crecimiento se dio en comparación con el mismo periodo del 2025

Imagen de referencia de economía colombiana. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de economía colombiana. Foto: Getty Images / Javier Ghersi

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que el crecimiento de la economía colombiana en abril fue del 3.34% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con la entidad, el motor principal del crecimiento en el cuarto mes del año fue el grupo de las actividades terciarias que comprende servicios, que reportó un incremento anual del 4,58% en la serie original.

Dentro de este grupo, destacaron especialmente la administración pública, defensa, educación y salud humana, que junto a las actividades artísticas y de entretenimiento crecieron un 8,07%, aportando 2,16 puntos porcentuales a la variación total del ISE. Otros sectores con buen desempeño fueron el suministro de electricidad, gas y agua (4,74%) y el comercio, transporte y alojamiento (3,00%).

Por otro lado, las actividades secundarias (industrias manufactureras y construcción) presentaron un crecimiento más moderado del 1,83% en su serie original.

En contraste, las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación de minas y canteras, sufrieron un decrecimiento anual del 2,35%.

En lo que va del año (enero-abril), la economía colombiana acumula un crecimiento del 2,46% respecto al mismo periodo de 2025. Este dato supera el desempeño registrado en el primer cuatrimestre del año anterior, cuando el crecimiento año corrido fue del 1,86%.

Finalmente, el DANE informó que se realizaron revisiones leves a las cifras de los meses anteriores: el crecimiento de enero se ajustó al 1,08%, el de febrero al 1,36% y el de marzo se revisó al 3,94%.

Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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