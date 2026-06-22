Precio del dólar en Venezuela para HOY 22 de junio de 2026: Leve aumento en las cotizaciones

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este lunes 22 de junio el dólar se cotiza en $612,43320000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre de la semana anterior, viernes 19 de junio, cuando el precio se situó en los $607,39190000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy lunes 22 de junio.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este lunes 22 de junio en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 702,42413440 bolívares.

: 702,42413440 bolívares. Yuan chino : 90,49622460 bolívares.

: 90,49622460 bolívares. Lira turca : 13,18756594 bolívares.

: 13,18756594 bolívares. Rublo ruso: 8,33355830 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este lunes 22 de junio?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este lunes 22 de junio. Estos son:

Banco Nacional de Crédito : 605,1663 para compra - 615,3787 para venta.

: 605,1663 para compra - 615,3787 para venta. N58 Banco Digital : 603,8904 para compra - 604,1089 para venta.

: 603,8904 para compra - 604,1089 para venta. Banco Provincial : 627,3294 para compra - 699,4978 para venta.

: 627,3294 para compra - 699,4978 para venta. Banco Mercantil : 619,6038 para compra - 615,5449 para venta.

: 619,6038 para compra - 615,5449 para venta. Banesco : 621,5301 para compra - 659,5070 para venta.

: 621,5301 para compra - 659,5070 para venta. Otras instituciones: 719,9722 para compra - 694,6310 para venta.

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