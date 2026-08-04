Rappi se vincula al fútbol profesional colombiano como nuevo patrocinador de Fortaleza

Rappi anunció oficialmente su llegada al fútbol profesional colombiano como nuevo patrocinador del club Fortaleza, en una alianza estratégica que busca fortalecer la presencia de la marca y transformar la experiencia de los aficionados mediante la tecnología y la conveniencia.

A diferencia de los contratos de patrocinio tradicionales, el acuerdo funcionará bajo un modelo 100% de canje. En este esquema, Fortaleza pondrá a disposición su vitrina deportiva y su alcance mediático, mientras que Rappi contribuirá con su infraestructura tecnológica, sus capacidades de distribución y sus canales de medios para impulsar al equipo.

“Para nosotros el fútbol es comunidad. Fortaleza representa exactamente eso: disciplina, respeto y un compromiso real de unir a la hinchada nacional”, afirmó Sebastián Jaramillo, director de Retail Media para Colombia en Rappi.

El directivo destacó además la conexión entre los valores de la compañía y la identidad del club, reconocido por su contenido disruptivo y humorístico. Actualmente, Fortaleza cuenta con más de 778.000 seguidores en sus plataformas digitales.

Como parte del acuerdo, Rappi tendrá presencia en la indumentaria oficial del equipo y en la boletería. También se desarrollarán activaciones presenciales en estadios y en comunidades de Bogotá, así como en zonas de expansión como Mosquera, Cajicá y Villavicencio.

Estas actividades incluirán la participación de “El Tío Forta”, la mascota del club, quien protagonizará entregas sorpresa y colaboraciones de contenido para acercar la alianza a los aficionados.

Con esta iniciativa, Rappi, compañía que supera los 100 millones de descargas en Latinoamérica, busca reafirmar su compromiso con el progreso y la promoción de valores positivos en Colombia a través del deporte.