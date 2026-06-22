Precio del café en Colombia HOY 22 de junio de 2026: Abre la semana con una leve baja

En portada: Imagen de referencia de un barista poniendo granos de café en una máquina para molerlos (Crédito: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para el lunes 22 de junio de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York y la cotización del dólar en el país.

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Precio del café en Colombia para HOY 22 de junio

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 22 de junio de 2026 se cotizará en $ 2,095,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esto significa una nueva baja en las cotizaciones, pues el pasado reportes, el 18 de junio, el café se cotizó en $$2,110,000 por la carga.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

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Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 22 de junio

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son los siguientes:

ARMENIA: Carga: 2,095,500 // Kilo: 16,764 // ARROBA: 209,550

Carga: 2,095,500 // Kilo: 16,764 // ARROBA: 209,550 BOGOTÁ: Carga: 2,094,250 // Kilo: 16,754 // ARROBA: 209,425

Carga: 2,094,250 // Kilo: 16,754 // ARROBA: 209,425 BUCARAMANGA: Carga: 2,093,875 // Kilo: 16,751 // ARROBA: 209,388

Carga: 2,093,875 // Kilo: 16,751 // ARROBA: 209,388 BUGA: Carga: 2,096,250 // Kilo: 16,770 // ARROBA: 209,625

Carga: 2,096,250 // Kilo: 16,770 // ARROBA: 209,625 CHINCHINÁ: Carga: 2,095,375 // Kilo: 16,763 // ARROBA: 209,538

Carga: 2,095,375 // Kilo: 16,763 // ARROBA: 209,538 CÚCUTA: Carga: 2,093,375 // Kilo: 16,747 // ARROBA: 209,338

Carga: 2,093,375 // Kilo: 16,747 // ARROBA: 209,338 IBAGUÉ: Carga: 2,094,625 // Kilo: 16,757 // ARROBA: 209,463

Carga: 2,094,625 // Kilo: 16,757 // ARROBA: 209,463 MANIZALES: Carga: 2,095,375 // Kilo: 16,763 // ARROBA: 209,538

Carga: 2,095,375 // Kilo: 16,763 // ARROBA: 209,538 MEDELLÍN: Carga: 2,094,625 // Kilo: 16,757 // ARROBA: 209,463

Carga: 2,094,625 // Kilo: 16,757 // ARROBA: 209,463 NEIVA: Carga: 2,093,750 // Kilo: 16,750 // ARROBA: 209,375

Carga: 2,093,750 // Kilo: 16,750 // ARROBA: 209,375 PAMPLONA: Carga: 2,093,500 // Kilo: 16,748 // ARROBA: 209,350

Carga: 2,093,500 // Kilo: 16,748 // ARROBA: 209,350 PASTO: Carga: 2,093,500 // Kilo: 16,748 // ARROBA: 209,350

Carga: 2,093,500 // Kilo: 16,748 // ARROBA: 209,350 PEREIRA: Carga: 2,095,375 // Kilo: 16,763 // ARROBA: 209,538

Carga: 2,095,375 // Kilo: 16,763 // ARROBA: 209,538 POPAYÁN: Carga: 2,095,625 // Kilo: 16,765 // ARROBA: 209,563

Carga: 2,095,625 // Kilo: 16,765 // ARROBA: 209,563 SANTA MARTA: Carga: 2,097,125 // Kilo: 16,777 // ARROBA: 209,713

Carga: 2,097,125 // Kilo: 16,777 // ARROBA: 209,713 VALLEDUPAR: Carga: 2,094,750 // Kilo: 16,758 // ARROBA: 209,475

Nota: Estos valores funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno, teniendo cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

FNC Analiza los efectos de la baja en los precios del café

Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, compartió sus posturas frente a las recientes bajas del precio del café, mencionando los efectos económicos que recaen sobre los productores y exportadores de este grano a nivel internacional.

Téngase en cuenta que, según análisis económicos ofrecidos por expertos en comercio, el impacto de la caída del dólar es positivo para quienes buscan hacer importaciones, consiguiendo mejores precios de adquisición, mientras que tiene un efecto negativo para quienes ganan en dólares y quienes buscan exportar materias primas al exterior.

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