Gremios antioqueños celebraron el triunfo de Abelardo de la Espriella

Medellín

Los diferentes gremios económicos del departamento de Antioquia se unieron a los mensajes de felicitación para Abelardo de la Espriella por haber logrado un mayor número de votos durante la jornada electoral de este domingo, 21 de junio, e hicieron un llamado para trabajar juntos por el futuro económico del país.

Según indicaron desde cada una de estas agremiaciones, se requiere construir en unidad, respetando las diferentes instituciones y buscando el bienestar de los colombianos.

Mensaje de Proantioquia

Juliana Velásquez Rodríguez, presidente de Proantioquia, envió un mensaje felicitando al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, e indicó que “nuestro país más que nunca necesita un líder que construya unidad, cuide a Colombia de los riesgos que han llegado por la polarización, que sea respetuoso de las instituciones y trabaje para que los colombianos tengan más y mejores oportunidades”.

Agregó la líder gremial que “desde Proantioquia seguiremos trabajando por el desarrollo de las regiones y tendiendo puentes entre el sector público, social, académico y privado para construir desde el presente el futuro de nuestro país”.

El llamado de Fenalco

Otra de las entidades que envió mensajes a Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, fue la Federación Nacional de Comerciantes en esta parte del país, Fenalco Antioquia.

En su mensaje, agradeció a los ciudadanos que acudieron a la jornada democrática y participaron de esta elección, “pues su voto representa un mandato claro en la defensa de la libertad económica, la libre empresa, la seguridad y el orden, pilares fundamentales en nuestro tejido productivo que necesita para seguir generando desarrollo y oportunidades”, indicaron desde esta entidad.

María José Bernal, directora ejecutiva de la entidad, envió un mensaje a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, indicando que “desde Fenalco Antioquia los invitamos a trabajar con orden, autoridad, democracia y libertad. Los invitamos a unir a Colombia en torno a principios claves, a potenciar el sector privado, las empresas de todos los tamaños, todos los sectores, en todas las regiones de Colombia, como el principal motor de desarrollo y prosperidad para el país”.

Desde la entidad, también hicieron un llamado para que se mire hacia el futuro con la protección de las libertades y el impulso a los emprendedores y comerciantes.

Desde la Cámara de Comercio pidieron construir un país próspero

Adicionalmente, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como aliada estratégica de la región en materia económica, impulsando la formalización y sostenibilidad de los negocios en cerca de 70 localidades paisas, expresó su mensaje de felicitaciones al ganador de la jornada electoral y su fórmula vicepresidencial.

En su cuenta de X expresaron un mensaje de felicitación “al presidente electo Abelardo De La Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo. En nombre de los empresarios de Antioquia, esperamos seguir construyendo un país próspero y lleno de oportunidades para todos”.

El gremio bananero también se pronunció

La Asociación de Bananeros de Colombia, Augura, deseó éxitos a los ganadores de las elecciones en la tarea de liderar al país.

Según Émerson Aguirre Medina, presidente de la Asociación, estamos en “una etapa que demanda unidad, confianza, generación de oportunidades y fortalecimiento de las instituciones democráticas”.

Desde el gremio bananero reiteraron la disposición de trabajar de manera constructiva con el nuevo Gobierno Nacional en iniciativas que fortalezcan la competitividad, la seguridad, la inversión, la sostenibilidad y el crecimiento del campo colombiano.

Émerson Aguirre agregó que “la democracia se fortalece cuando los colombianos participan, respetan las reglas institucionales y reconocen los resultados expresados en las urnas. En ese mismo espíritu, hacemos un llamado a todos los actores políticos, económicos y sociales a respetar los resultados electorales, promover la unidad nacional y preservar un ambiente de estabilidad, confianza y convivencia que permita seguir generando oportunidades para todos los colombianos”.

El representante de la industria bananera, especialmente en el Urabá y el departamento de Magdalena, reafirmó el compromiso con la construcción de país y el respeto por la institucionalidad.

Exaltaron labores de la Registraduría

Desde las diferentes entidades exaltaron la labor de la Registraduría Nacional del Estado Civil, especialmente en la manera como se agilizó la entrega de resultados del preconteo.

Respaldaron también el trabajo de los jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral durante la etapa de escrutinio oficial que se está cumpliendo en el país.

Destacaron que la Registraduría demostró su ejemplar capacidad técnica durante las elecciones presidenciales.