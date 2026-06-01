Fenalco Antioquia invitó a “salvar la democracia” en la segunda vuelta presidencial

Antioquia

Fenalco Antioquia hizo un llamado a la ciudadanía para que participe de manera activa y responsable en la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio, respaldando el proceso electoral, las instituciones democráticas y el ejercicio del voto como mecanismo legítimo para definir el futuro del país.

El gremio invitó a los colombianos a ejercer su derecho al voto con responsabilidad cívica, promoviendo un ambiente de respeto, transparencia y confianza en el sistema electoral.

La organización destacó la importancia de mantener la unidad nacional en un momento que calificó como decisivo para el futuro de Colombia, al tiempo que reiteró la necesidad de proteger la democracia, las libertades ciudadanas y el orden constitucional.

“Reconocemos los resultados e invitamos a la unión en torno a principios y a salvar la democracia y el futuro de nuestro país. Estos 20 días van a ser supremamente delicados y estamos listos para trabajar desde el sector privado, desde las empresas de todos los tamaños y todos los sectores para salvar a Colombia”, afirmó la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria.

Invitación a participar de la jornada electoral

Desde el gremio insistieron en que esta ruta final para la elección del próximo presidente del país exige trabajo, disciplina y concentración en la defensa de los valores democráticos y las instituciones del país.

Asimismo, Fenalco Antioquia reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad económica, la libre empresa y la generación de empleo formal, principios que, según el gremio, son fundamentales para impulsar el desarrollo, la estabilidad y la equidad en Colombia.