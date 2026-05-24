“Hay que seguir defendiendo la institucionalidad”: Cámara de Comercio de Medellín

La vicepresidenta de Proyección Corporativa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, hizo un llamado durante Festival del Pensamiento, de Prisa Inspira y Caracol Radio, a defender la institucionalidad colombiana. “Eso significa la defensa de la empresa como institución, la defensa de las cortes, la defensa de todo lo que es necesario para que la sociedad funcione”, insistió.

De acuerdo con Figueroa, espacios como el festival son clave para ello, pues “nos está empezando a mostrar que sí se puede, que los colombianos podemos tener una visión de futuro”. Iniciativas como la estrategia Cluster, de dicha Cámara de Comercio, también son prueba de ello.

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