Abelardo de la Espriella consigue históricos de votación en Medellín y Antioquia

La Gran Convención de Defensores de la Patria, convocada por Abelardo de la Espriella, candidato a las elecciones presidenciales de 2026, en el marco de su campaña Firme Por La Patria. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Medellín, Antioquia

La elección presidencial de 2026 dejó una marca inédita en Antioquia y Medellín. Abelardo de la Espriella se convirtió en el candidato que más votos ha recibido en cualquier elección realizada en el departamento y en la capital antioqueña, superando registros alcanzados en comicios presidenciales, regionales y locales.

En Medellín, con el 99,6 % de las mesas informadas, el presidente electo, según el preconteo, alcanzó 815.923 votos, equivalentes al 64,46 % de la votación, mientras que su contendor, Iván Cepeda, obtuvo 419.926 sufragios.

La cifra representa el mayor respaldo electoral registrado para una candidatura en la historia de la ciudad y confirma la tendencia de apoyo que tradicionalmente han tenido los sectores de centroderecha y derecha en la capital antioqueña.

Más de dos millones de votos en Antioquia

El fenómeno también se reflejó en el consolidado departamental. En Antioquia, Abelardo de la Espriella obtuvo 2.176.962 votos, correspondientes al 64,44 % del total, frente a 1.127.897 votos de Iván Cepeda.

Nunca antes un candidato había superado la barrera de los dos millones de votos en el departamento, lo que convierte esta elección en la de mayor respaldo individual registrado en el territorio antioqueño.

El resultado se produjo además con una diferencia superior al millón de votos frente a su rival, consolidando a Antioquia como uno de los principales bastiones electorales que impulsaron su llegada a la Casa de Nariño.

Una votación sin precedentes

Los resultados muestran que el hoy presidente electo logró una movilización electoral histórica en una región que concentra una de las mayores cantidades de votantes del país.

La votación obtenida en Medellín y Antioquia supera ampliamente los registros alcanzados por candidatos presidenciales en elecciones anteriores y establece una nueva referencia para futuras contiendas electorales en ambos territorios.