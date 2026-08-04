Guarne activó plan de contingencia por falta de ambulancias en la Autopista Medellín-Bogotá

Guarne, Antioquia

La Alcaldía de Guarne puso en marcha un plan de contingencia para atender las emergencias que se presenten en la Autopista Medellín-Bogotá, luego de la terminación de la concesión Devimed y el inicio de la operación del corredor por parte del INVÍAS, entidad que inicialmente no contará con servicios de ambulancia, grúa ni carro taller.

Como parte de la estrategia, el municipio dispuso una ambulancia del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria con disponibilidad permanente para atender personas lesionadas en accidentes de tránsito ocurridos dentro de la jurisdicción de Guarne.

Alcaldía pidió una transición con garantías

El alcalde de Guarne, Mauricio Grisales, aseguró que el municipio venía solicitando al Gobierno Nacional definir un mecanismo que garantizara la continuidad de la atención en la vía durante la transición.

“Desde el primer momento hemos venido gestionando ante la Agencia Nacional de Infraestructura, Invías y el Ministerio de Transporte la necesidad de culminar las obras priorizadas para este corredor y de definir un mecanismo de transición que permita mantener el acompañamiento mientras se concreta la reversión de la concesión. Aunque aún no existe una decisión definitiva, en Guarne no podemos esperar y por eso estamos actuando con responsabilidad para proteger a nuestra comunidad”, manifestó el alcalde Mauricio Grisales.

Bomberos, Policía y Hospital atenderán las emergencias

El plan contempla la activación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, además de un protocolo de atención que articula al Cuerpo de Bomberos, la Policía de Carreteras, el Centro de Monitoreo y Control, el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y las diferentes dependencias de la administración municipal.

El secretario de Movilidad de Guarne, José David Ochoa Ruiz, indicó que el objetivo es reducir los tiempos de respuesta frente a cualquier incidente.

“Hemos venido actuando con celeridad. Sabemos que un segundo puede ser determinante en la vía. Nuestro propósito es disminuir la siniestralidad en el municipio y responder oportunamente a cualquier emergencia que se presente”, señaló el secretario de Movilidad, José David Ochoa Ruiz.