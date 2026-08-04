Víctima de ataque sicarial en un mall de Las Palmas era un empresario aguacatero
Julián Escobar Jiménez, de 38 años, era propietario de una empresa dedicada a la exportación de aguacate hass.
Envigado, Antioquia
Las autoridades identificaron como Julián Escobar Jiménez, de 38 años, al hombre que fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en la mañana de este lunes en un mall de la vía Las Palmas, en jurisdicción del municipio de Envigado.
Las investigaciones establecieron que la víctima era un empresario del sector aguacatero y propietario de una empresa dedicada a la exportación de fruta fresca, principalmente aguacate hass, cuya operación funcionaba en el municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño.
Lo atacaron cuando regresaba a su camioneta
De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Julián Escobar salió en una camioneta blindada para llevar a sus hijos a una guardería y posteriormente ingresó a un mall sobre la vía Las Palmas.
Las cámaras de seguridad registraron que, luego de realizar una diligencia en un cajero electrónico, regresó hacia su vehículo. En ese momento fue abordado por dos hombres que descendieron de un automóvil y le dispararon en repetidas ocasiones.
Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar y abandonaron el vehículo utilizado para el crimen en inmediaciones de la glorieta Sancho Paisa, donde fue ubicado por las autoridades. Posteriormente abordaron un bus de El Retiro y descendieron en zona rural.
Sebastián Estrada Ramírez
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...