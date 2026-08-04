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04 ago 2026 Actualizado 11:14

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Medellín

Víctima de ataque sicarial en un mall de Las Palmas era un empresario aguacatero

Julián Escobar Jiménez, de 38 años, era propietario de una empresa dedicada a la exportación de aguacate hass.

La secretaria de Gobierno del Huila advirtió sobre el aumento de homicidios en el departamento y anunció la realización de un consejo de seguridad para definir acciones frente a la situación.

La secretaria de Gobierno del Huila advirtió sobre el aumento de homicidios en el departamento y anunció la realización de un consejo de seguridad para definir acciones frente a la situación.

La secretaria de Gobierno del Huila advirtió sobre el aumento de homicidios en el departamento y anunció la realización de un consejo de seguridad para definir acciones frente a la situación.
Medellín
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Envigado, Antioquia

Las autoridades identificaron como Julián Escobar Jiménez, de 38 años, al hombre que fue asesinado en un ataque sicarial ocurrido en la mañana de este lunes en un mall de la vía Las Palmas, en jurisdicción del municipio de Envigado.

Las investigaciones establecieron que la víctima era un empresario del sector aguacatero y propietario de una empresa dedicada a la exportación de fruta fresca, principalmente aguacate hass, cuya operación funcionaba en el municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño.

Lo atacaron cuando regresaba a su camioneta

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Julián Escobar salió en una camioneta blindada para llevar a sus hijos a una guardería y posteriormente ingresó a un mall sobre la vía Las Palmas.

Las cámaras de seguridad registraron que, luego de realizar una diligencia en un cajero electrónico, regresó hacia su vehículo. En ese momento fue abordado por dos hombres que descendieron de un automóvil y le dispararon en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar y abandonaron el vehículo utilizado para el crimen en inmediaciones de la glorieta Sancho Paisa, donde fue ubicado por las autoridades. Posteriormente abordaron un bus de El Retiro y descendieron en zona rural.

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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