De los 23 menores accidentados en Apartadó, seis permanecen hospitalizados

Apartadó- Antioquia

La alcaldía de Apartadó entregó un reporte oficial sobre el accidente de tránsito reportado en la mañana del lunes en zona rural en el que más de 20 menores se movilizaban en un bus de servicios especiales en el sector Puente Amarillo, vereda San Martín.

Según el reporte oficial, del total de los menores que se movilizaban en el bus, 17 fueron atendidos y dados de alta; sin embargo, seis permanecen hospitalizados en observación y uno tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en las clínicas Panamericana, Fundadores, Chinita y Urabá.

“La Administración Municipal mantiene activo el Puesto de Mando Unificado (PMU) y continúa acompañando a las familias, coordinando la respuesta interinstitucional y haciendo seguimiento permanente a la evolución de cada uno de los estudiantes”, reportó en un comunicado.

La atención de la emergencia se hizo con apoyo de los bomberos, la Defensa Civil con las ambulancias que evacuaron a los menores. Las causas del accidente son investigadas para identificar qué ocurrió.