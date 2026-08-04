Juez envía a la cárcel a hijo acusado de asesinar a su madre de 76 años en una vivienda de Medellín

Medellín, Antioquia

Un juez de control de garantías ordenó que Larry Gómez Posada, de 51 años, cumpla medida de aseguramiento en centro de carcelario, luego de que en las audiencias concentradas no aceptara los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por el presunto homicidio de su madre.

La Fiscalía le formuló cargos por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. El procesado es señalado como presunto responsable de atacar con arma de fuego a la víctima, de 76 años, en una vivienda de Manrique, Comuna 3 de Medellín.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la URI de la Seccional Medellín, los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de julio. El procesado le habría disparado en el rostro a su madre mientras esta dormía en su habitación. Cuando la Policía llegó al lugar, Gómez Posada manifestó que la mujer se había disparado accidentalmente mientras manipulaba una pistola.

Las labores de policía judicial evidenciaron que la víctima, al parecer, era objeto de un ciclo de violencia física y psicológica por parte de su hijo. Asimismo, se estableció que en una ocasión él la habría amenazado con incendiar la vivienda donde ambos residían.

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