Una mujer fue detenida en Bello por agredir a un policía en un puesto de votación

Bello,Antioquia

Las elecciones de la segunda vuelta en el norte del Valle de Aburrá transcurren con tranquilidad, excepto por dos novedades que requirieron la intervención de las autoridades: una es una relacionada con la detención de una persona y la otra con propaganda no permitida.

El secretario de Seguridad de Bello, Wber Zapata, reportó que las elecciones presidenciales de segunda vuelta transcurren sin contratiempos, aunque recalcó que una mujer fue capturada en un puesto de votación por agredir a un policía, quien la requirió por usar un celular dentro del puesto. Al parecer, esto le molestó y agredió al uniformado, por lo que fue capturada por violencia contra servidor público.

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El otro hecho reportado es el retiro de propaganda política cerca de un puesto de votación, lo que está prohibido.

Es de recordar que al inicio de la jornada electoral hubo un retraso en el ingreso a puesto de la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, donde las mesas de la 1 a 9 colapsaron porque allí votaban adultos mayores. Luego de un poco más de media hora se normalizó el ingreso.