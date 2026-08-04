EPM alerta por impacto del fenómeno de El Niño en la prestación del servicio de energía y acueducto

Medellín

Empresas Públicas de Medellín mantiene el análisis y monitoreo de las variables que afectan la prestación de su servicio de energía eléctrica y acueducto, por la reducción de lluvias e incremento de temperaturas, debido al fenómeno de El Niño.

Según la información que se tiene hasta el momento, la probabilidad de que esta alteración climática alcance la categoría de “muy fuerte” es del 81 por ciento.

También se espera que este fenómeno natural se mantenga por lo menos hasta el primer trimestre del próximo año, con predicciones un poco más críticas para los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año.

Si bien este fenómeno es cíclico y de manera irregular ocurre cada 2 a 8 años, para la actual temporada ha mostrado un incremento superior en las temperaturas del océano Pacífico, lo cual agudiza la crisis climática.

Este calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico tropical ha sido superior a los otros años con presencia de El Niño, como lo ocurrido en 1997, 2015 y 2023.

Cada episodio de estos fenómenos tiene una duración entre 9 meses y un año, altera los vientos y provoca sequías severas según la región del planeta.

Posibilidades de racionamiento

La prestación del servicio de energía se podría afectar por El Niño, lo que quiere decir que existen probabilidades de que en algunos momentos se requieran cortes en el servicio.

Durante el mes de julio, los aportes de los ríos para la generación de energía se mantuvieron estables, con el mayor ingreso desde el río Nare con el 56 por ciento; le sigue Riogrande con el 47 por ciento; posteriormente, Ituango con el 40 por ciento.

Los embalses de Empresas Públicas de Medellín mantienen también niveles óptimos, superior al 91 por ciento en El Peñol, cercano al 90 por ciento en Miraflores, del 77 por ciento en Rionegro, 73 por ciento en Playas, 62 por ciento en Porce II, 54 por ciento en Troneras, 54 por ciento en Porce III y 51 por ciento en Ituango.

Condición de vigilancia

Desde Empresas Públicas de Medellín indicaron que el sistema lleva cerca de tres semanas consecutivas en vigilancia y se está a la espera de que la CREG confirme su paso a la condición de riesgo y la activación del Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento.

Estatuto de riesgo

El Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento en nuestro país genera un conjunto de reglas y medidas preventivas del mercado mayorista de energía eléctrica y su objetivo es regular de forma anticipada el uso del agua en los embalses para evitar racionamientos durante épocas de sequía extrema o fenómenos climáticos críticos como es el Fenómeno de El Niño.

Acciones de EPM para afrontar el fenómeno de El Niño

Desde EPM enunciaron cuatro acciones que se requieren para enfrentar esta variación climática.

Como primera medida, se debe dar una reducción en los consumos de energía, con la implementación de incentivos económicos y campañas de ahorro en nuestro país.

La segunda acción es el manejo adecuado de los embalses, continuando con el uso eficiente del recurso hídrico de los embalses que permita afrontar los meses de mayor intensidad de sequía para tener la mayor reserva posible.

También se requiere la instalación de las plantas de emergencia para reducir el déficit de energía firme, con el análisis de instalar la capacidad nueva para suplir los picos de la demanda.

Es necesaria una cuarta acción, que es la asignación de gas a Termosierra, para poder aportarle 80 MW adicionales al sistema, operando con este combustible.

Esta planta está ubicada en el corregimiento La Sierra de Puerto Nare, en el Magdalena Medio antioqueño, y es considerada la de mayor eficiencia en generación térmica del país.

Acueducto y El Niño

EPM indicó que el abastecimiento desde embalses depende en un 45 por ciento de la planta de La Ayurá, 45 por ciento de Manantiales, 4 por ciento de Villa Hermosa – La Montaña y el 6 por ciento de otras plantas.

Los embalses que surten el acueducto de la zona metropolitana son La Fe, que hoy está al 94,81 por ciento; Piedras Blancas, que hoy está al 89,49 por ciento; y Río Grande II, que hoy está cercano al 80,80 por ciento.

Lo que está afectando el llenado de las cuencas abastecedoras es la reducción de las lluvias y el incremento en el consumo del recurso.

Déficit de agua

Empresas Públicas de Medellín indicó que durante las últimas semanas de julio, la suma de los caudales de las fuentes que abastecen los embalses presenta un déficit superior al 30 por ciento, frente al mes de junio del presente año.

Esta situación limita la recuperación del abastecimiento y aumenta la dependencia de los bombeos de agua cruda para sostener la operación.

Ahorrar agua es fundamental

Dentro de los análisis que hace EPM, se indica que “en las últimas semanas el consumo de agua potable se ha incrementado en 160 litros por segundo, lo que equivale al consumo de aproximadamente 107 mil personas”.

Desde las Empresas Públicas de Medellín pidieron a la comunidad que comience desde ahora con el ahorro de agua.

Acciones para ahorrar agua

Duchas más cortas, reparar las fugas, reutilizar el agua cuando sea posible y evitar los consumos innecesarios.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: