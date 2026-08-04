Arranca Florecer en el Jardín Botánico de Medellín, con las orquídeas y flores como protagonistas

Florecer 2026, evento de la Feria de las Flores en Medellín. Cortesía: Florecer.

Medellín

El Jardín Botánico de Medellín será el escenario para el evento Florecer, un encuentro que celebra la diversidad que hay en las orquídeas de nuestro país, promoviendo su cuidado y conservación.

Este evento, que arranca hoy martes, 4 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, se extenderá hasta las 7 de la noche del próximo domingo, 9 de agosto.

¿Cuántas variedades de orquídeas habrá?

Esta versión del evento expondrá más de 2.500 orquídeas, en 350 variedades, que han sido cultivadas por 35 asociaciones y productores de diferentes regiones del país.

Esta muestra se da gracias a la unión de la Sociedad Colombiana de Orquideología, el Jardín Botánico de Medellín y Julián Posada, y hace parte de la programación oficial de la Feria de las Flores.

Un encuentro que busca acercar a miles de visitantes a la riqueza vegetal del país y generar conciencia sobre la importancia de conservarla.

Los horarios

Este evento estará abierto al público entre las nueve de la mañana y las siete de la noche para disfrutar de la naturaleza, además del talento de 180 artesanos y emprendedores.

En este escenario hay una programación cultural especial, con talleres, gastronomía y experiencias alrededor de la naturaleza.

Las orquídeas que se pueden apreciar

Los visitantes podrán admirar especies nativas, híbridos de extraordinaria belleza y plantas premiadas por su color, forma, rareza y calidad de cultivo, en un recorrido que permitirá comprender por qué las orquídeas hacen parte del patrimonio natural colombiano.

Claudia García, directora ejecutiva del Jardín Botánico de Medellín, dijo que “cada planta cuenta una historia. Florecer es una invitación a descubrir la inmensa riqueza vegetal que tenemos como país, porque conocer nuestra biodiversidad es el primer paso para protegerla".

Un reconocimiento a los cultivadores

Un jurado que está conformado por especialistas nacionales e internacionales ya valoró las diferentes orquídeas que apreciarán los visitantes; por ello, quienes lleguen a Florecer verán a los ganadores y plantas que los representan.

La forma, el color, la simetría, la rareza y el estado fitosanitario de cada ejemplar, son los lineamientos para otorgar los máximos reconocimientos del certamen, exaltando el trabajo de los cultivadores que durante años dedican tiempo, conocimiento y cuidado a la preservación de estas especies.

Juan Carlos Sanín, director de la Sociedad Colombiana de Orquideología, explicó que “cultivar una orquídea es comprender los tiempos de la naturaleza. Cada ejemplar representa años de dedicación y un profundo compromiso con la conservación. FLORECER nos permite compartir ese conocimiento con miles de personas y seguir despertando admiración por una de las mayores riquezas naturales de Colombia a la que le debemos conocimiento y conservación”.

Orquídeas para el hogar

Como parte de la exposición, también habrá una oferta para que las personas puedan llevar algunas especies para el hogar y recibir las recomendaciones para su sostenimiento.

Algunas de las especies recomendadas son la Phalaenopsis u orquídea mariposa, que es la más recomendada para principiantes por su facilidad de cultivo y su larga floración.

Otra de las especies que recomiendan es la Cattleya, conocida como la “reina de las orquídeas”, la cual se destaca por el tamaño, color y fragancia de sus flores.

La Oncidium, que produce abundantes flores pequeñas y coloridas, adaptándose muy bien a climas templados, es otra de las especies que se pueden llevar al hogar.

La Dendrobium y la Miltoniopsis son otras especies favoritas entre los aficionados a las orquídeas.