Jornada electoral en Antioquia: normalidad en la segunda vuelta presidencial en los 125 municipios

Medellín, Antioquia

La jornada electoral en Antioquia transcurrió con total normalidad y éxito, sin problemas en los municipios. Se realizaron 7 capturas, solo una relacionada con temas electorales; las demás obedecieron a órdenes previas. Hasta el momento no se tienen reportes de alteraciones tras el cierre de las urnas.

La Gobernación de Antioquia entregó un balance positivo de la jornada de segunda vuelta presidencial realizada en el departamento, en la que los ciudadanos eligieron presidente y vicepresidente. El proceso transcurrió con normalidad en los 125 municipios de Antioquia.

Durante la jornada, el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado en el Nodo Departamental de Seguridad, realizó un seguimiento permanente al desarrollo del proceso electoral en el territorio, con monitoreo en tiempo real de la instalación de mesas, la participación ciudadana, la operación logística y el comportamiento del orden público.

El dispositivo de seguridad cubrió las nueve subregiones del departamento, asegurando condiciones de normalidad en zonas urbanas, rurales y de difícil acceso. “Gracias a Dios y al compromiso de los 19.000 hombres del Ejército y la Policía desplegados a lo largo y ancho del territorio antioqueño, podemos dar un parte de total normalidad y tranquilidad en el departamento”, dijo el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, BG (r) Luis Eduardo Martínez Guzmán.

Por parte de la Misión de Observación Electoral en Antioquia (MOE) se reportaron algunas irregularidades durante la jornada electoral, como carros con publicidad de candidatos, jurados que guardaban certificados y casos de personas fallecidas que aparecieron votando, especialmente en Urabá.

Se activó un refuerzo de fuerza pública en Plaza Mayor por posibles disturbios durante los escrutinios, y se anunció acompañamiento al proceso con observadores. El balance de irregularidades es similar al de la primera vuelta; se contó con 160 observadores en 37 municipios.