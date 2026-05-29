Más de 120 marcas ofrecerán beneficios para quienes salgan a votar en Antioquia: conozca cuáles

Medellín

Con descuentos, promociones y beneficios económicos en comercios, restaurantes y diferentes marcas del país, el sector privado busca incentivar la participación ciudadana en las elecciones de este domingo 31 de mayo en Antioquia y otras regiones de Colombia.

La estrategia denominada “Vale Votar” es liderada por Proantioquia, en alianza con Fenalco Antioquia y más de 120 marcas nacionales, que entregarán incentivos a las personas que ejerzan su derecho al voto y presenten el certificado electoral en los establecimientos aliados.

La iniciativa nació en medio de la preocupación por la abstención electoral y busca promover una mayor participación de los ciudadanos en las urnas a través de alivios económicos y experiencias comerciales.

De acuerdo con los promotores de la campaña, los beneficios estarán disponibles en sectores como comercio, gastronomía, moda, hogar, bienestar y servicios. Entre las marcas vinculadas se encuentran Yamaha, Puntos Colombia, Flamingo, Americanino, Nespresso, Haceb, Juan Valdez, Pergamino, Imusa, OFFCORSS y Ragged, entre otras.

Invitación a participar en las elecciones presidenciales

María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, señaló que el objetivo es promover una participación masiva de los ciudadanos en uno de los procesos electorales más importantes para el país.

“Colombia enfrenta el proceso electoral más importante en su historia reciente, y es por eso que el compromiso con la democracia debe ser mayor. Entre Proantioquia y Penalco Antioquia nos hemos unido para hacer esta gran campaña que se llama Vale Votar”, señaló la directora.

Desde Proantioquia se hizo un llamado a la ciudadanía para salir a votar este 31 de mayo para las elecciones presidenciales.

“Este domingo los invito a salir a votar, a votar por el país que soñamos con compromiso, de manera responsable. El país que construiremos los próximos 4 años inicia en la elección que realizaremos este domingo”, indicó Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia.

Los ciudadanos interesados podrán consultar las marcas participantes y los beneficios disponibles a través de la plataforma oficial de la campaña. Para acceder a los descuentos únicamente deberán votar, conservar el certificado electoral y presentarlo en los establecimientos aliados.

Los organizadores insistieron en que Vale Votar es una iniciativa apartidista y abierta a todos los ciudadanos, independientemente de su preferencia política, con el propósito de fortalecer la participación democrática y promover una cultura electoral más activa en el país.