Gremio de las EPS e industria farmacéutica reaccionaron al triunfo de Abelardo de la Espriella

¿Quiénes llegarían al gabinete de Abelaro de la Espriella? Lista de posibles ministros de Colombia

SALUD

Una importante parte del sistema de salud se pronunció tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y manifestó su disposición para participar en las discusiones sobre el futuro del sector.

La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, señaló que las EPS reciben “con entusiasmo y optimismo” el nuevo gobierno y destacó la disposición al diálogo expresada durante la campaña.

“Desde las EPS recibimos con entusiasmo y optimismo el nuevo gobierno del doctor Abelardo de la Espriella. Durante su campaña oímos un equipo dispuesto al diálogo técnico, a la conversación con todos los actores y a la pronta resolución de los retrasos que hay hoy en la atención para la población colombiana”, afirmó la dirigente gremial.

Vesga aseguró que el nuevo gobierno recibirá un sistema de salud “frágil en la operación, frágil en el financiamiento y frágil en la confianza entre sus agentes” y sostuvo que se requieren medidas de estabilización, la búsqueda de nuevos recursos y espacios de concertación.

La dirigente agregó que esperan participar en la reconstrucción y estabilización del sistema de salud.

Por su parte, la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF) expresó su reconocimiento al resultado electoral y le deseó éxitos al presidente electo.

El gremio reiteró su disposición para trabajar con el nuevo Gobierno Nacional en la construcción de soluciones para el sistema de salud y señaló que el fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional debe asumirse como una política de Estado.

Según ASCIF, esa política debe orientarse a garantizar la seguridad sanitaria, la soberanía en el acceso a medicamentos, la generación de empleo, la transferencia de conocimiento, el desarrollo tecnológico y la capacidad productiva del país.

La asociación también manifestó su confianza en que el nuevo gobierno impulse iniciativas relacionadas con la producción nacional, la modernización regulatoria, el fortalecimiento institucional, la investigación, el desarrollo, la inversión y la competitividad del sector.

Las propuestas de salud

Entre las propuestas presentadas por Abelardo de la Espriella está un plan de choque por 10 billones de pesos para el sistema de salud.

El programa contempla revisar los ajustes realizados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), hacer seguimiento trimestral a la ejecución de esos recursos por parte de las EPS y restablecer el flujo de recursos.

También propone recuperar el acceso a medicamentos y tratamientos, fortalecer la atención primaria, la promoción y la prevención, proteger a pacientes crónicos y poblaciones vulnerables, incorporar herramientas tecnológicas para la gestión del sistema y fortalecer la red hospitalaria.