Hospital San Rafael de Tunja suspende servicios ambulatorios para usuarios de la Nueva EPS

La medida afecta consultas, procedimientos, exámenes y cirugías ambulatorias para los afiliados de la Nueva EPS, mientras que urgencias y hospitalización continúan prestándose con normalidad.

Tunja

El Hospital San Rafael de Tunja anunció la suspensión de todos los servicios ambulatorios para los usuarios de la Nueva EPS debido a los reiterados incumplimientos en los acuerdos de pago y a una deuda que supera los 160.000 millones de pesos.

El gerente del centro asistencial, Germán Pertuz, explicó que la decisión fue tomada luego de varios intentos por llegar a acuerdos con la aseguradora, los cuales, según indicó, no fueron cumplidos.

“En diciembre nos hicieron un compromiso de pago que incumplieron totalmente. En enero nos reunimos con el presidente de la EPS y acordamos un plan de pagos para los siguientes seis meses del año, pero solo cumplieron en febrero. Incumplieron marzo, abril, mayo, junio y julio”, afirmó.

Como consecuencia de esta medida, el hospital canceló más de 8.000 citas de consulta externa y suspendió consultas especializadas, procedimientos, exámenes y cirugías ambulatorias para los afiliados de la Nueva EPS.

El gerente señaló que la institución lamenta las afectaciones para los pacientes, pero aseguró que la continuidad financiera del hospital está en riesgo.

“No podemos seguir poniendo en juego la viabilidad financiera de la institución. Tenemos 2.400 trabajadores que dependen de sus salarios y debemos garantizar el funcionamiento del hospital“, manifestó.

Pertuz aclaró que la suspensión no afecta los servicios de urgencias ni la atención hospitalaria. Asimismo, continuarán prestándose los servicios para mujeres gestantes y menores de un año, tal como lo establece la normatividad vigente.

El directivo también indicó que el hospital no reanudará la atención ambulatoria hasta que la EPS cumpla con los pagos pendientes.

“No vamos a restablecer los servicios hasta que veamos consignados en las cuentas del hospital los recursos que han sido comprometidos y que hasta ahora no han llegado”, aseguró.

Según el gerente, la deuda de la Nueva EPS con el Hospital San Rafael supera actualmente los 160.000 millones de pesos. Además, cuestionó las glosas aplicadas por la aseguradora, al considerar que corresponden a valores “completamente injustificados”.

Coosalud también podría enfrentar la suspensión de servicios

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Durante la entrevista, Germán Pertuz reveló que el Hospital San Rafael también mantiene dificultades financieras con Coosalud, EPS que, según indicó, incumplió un compromiso de pago por 9.000 millones de pesos que debía hacerse efectivo el pasado 31 de julio.

“El presidente interventor de Coosalud me llamó el viernes y nuevamente el domingo. Tenemos una reunión este jueves en Cartagena para buscar el comienzo de un acuerdo”, explicó.

Pertuz advirtió que, si ese encuentro no arroja resultados concretos, el hospital adoptará la misma medida que aplicó con la Nueva EPS.

“Esperamos llegar al comienzo de un acuerdo. De lo contrario, también nos veremos obligados a suspender los servicios ambulatorios para los usuarios de Coosalud”, dijo.