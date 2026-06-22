Inscripción y grado gratis en universidades públicas: Gobierno elimina estos cobros para jóvenes

Miles de jóvenes en Colombia dejarán de pagar por inscribirse y graduarse en las universidades públicas. El Ministerio de Educación reglamentó la gratuidad en los derechos de inscripción y de grado mediante el Decreto 0616 del 17 de junio de 2026, una medida con la que busca reducir las barreras económicas para acceder y culminar los estudios superiores.

La decisión se suma a la política de gratuidad en la matrícula, que actualmente según indicaron, beneficia a cerca de un millón de estudiantes de pregrado en instituciones públicas.

Con la nueva reglamentación, el Gobierno asumirá el pago de hasta tres derechos de inscripción por aspirante y cubrirá también los derechos de grado para estudiantes de instituciones de educación superior públicas u oficiales que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Quiénes podrán acceder a la inscripción y al grado gratis en las universidades públicas?

En el caso de la inscripción, el beneficio está dirigido a jóvenes colombianos entre los 14 y 28 años pertenecientes al grupo A, B, C del Sisbén IV o incluidos a grupos étnicos, comunidades campesinas, población con discapacidad, víctimas del conflicto armado del Ministerio del Interior. Además, no deberán contar con un título profesional universitario ni estar o haber estado matriculados en programas profesionales.

Cabe resaltar que, el Ministerio de Educación aclaró que el beneficio cubre únicamente el costo de la inscripción y que el ingreso a las universidades seguirá dependiendo de los criterios y procesos de selección establecidos por cada institución.

¿La matrícula cero seguirá vigente y cómo se aplicarán los nuevos beneficios?

El Ministerio de Educación aclaró además que este beneficio gratuito en la inscripción y en los derechos de grado es independiente de la política a la Matrícula Cero, por lo que acceder o no a uno de estos beneficios no afecta la posibilidad de recibir los demás apoyos contemplados por el Gobierno.

Actualmente, cerca de un millón de estudiantes de pregrado cuentan con matrícula gratuita en instituciones de educación superior públicas, una cifra a la que ahora se suman estas nuevas medidas para facilitar tanto el ingreso como la culminación de los estudios universitarios.

La cartera de Educación indicó que la implementación en los derechos de grado será gradual y estará sujeta a la disponibilidad presupuestal. La priorización de los beneficiarios se realizará con base en las condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y en la necesidad de cerrar brechas territoriales y poblacionales.

Con esta ampliación de la política de gratuidad, el Gobierno busca que los costos asociados al ingreso y la graduación dejen de ser una barrera para miles de jóvenes y fortalecer el acceso a la educación superior pública en el país.