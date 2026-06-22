Dólar en Colombia baja tras elecciones presidenciales: ¿Cómo se comportará en el futuro? Análisis

En portada: Dólares norteamericanos regados. A la derecha hay una imagen translúcida de estadísticas económicas y a la izquierda la bandera de Colombia (Crédito: Getty Images)

La reciente caída del dólar tras las elecciones presidenciales ha marcado cifras históricas, pues las últimas cotizaciones reportan precios que no se veían desde el año 2020.

El dólar estadounidense es conocido como la moneda principal de reserva del mundo. Se trata de una divisa que juega un papel crucial en las transacciones internacionales, incluyendo la compra y venta de materias primas, pago de deuda externa y cálculo del costo de vida en cada país del mundo.

Teniendo esto en cuenta, la divisa ha presentado una tendencia bajista durante estos últimos meses, marcada por varios factores tanto nacionales como internacionales:

Análisis del precio del dólar en Colombia a final de junio de 2026

Según expertos consultados por la plataforma financiera Global 66, tras el triunfo del candidato Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, el comportamiento del dólar en el mercado nacional ha registrado este lunes 22 de junio una reducción de $69 (COP) respecto a su cierre la semana pasada, teniendo una cotización promedio de $ 3.390 (COP), cifra que no se presentaba desde 2020.

Así, el peso colombiano gana un 0.60% de valor, moviéndose en dirección opuesta a sus pares latinoamericanos, que se deprecian frente al dólar en el contexto de mayor fortaleza global del dólar tras la última junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

La entidad financiera concluye que este comportamiento contrasta con lo que pasa en Latinoamérica: mientras el peso chileno (CLP) y el sol peruano (PEN) suben, el COP baja. Esto significaría que el mercado está leyendo la victoria de De la Espriella como un catalizador de confianza inversora que supera en el corto plazo la tendencia del dólar global más fuerte.

¿Cómo se comportará el dólar en el futuro?

Las expectativas del COP en el tercer trimestre de 2026 son de apreciación moderada en un rango de 3,350–3,550 , con el nuevo Gobierno Nacional actuando como actor positivo de confianza inversora y el petróleo como el principal factor de riesgo a la baja.

Con el resultado electoral despejado, el peso colombiano vuelve a operar por fundamentales macros. Los factores que dominarán la dirección del COP en las próximas semanas son los siguientes:

Precio del petróleo en el mundo: El conflicto entre EE.UU. e Irán, que derivó en el cierre del Estrecho de Ormuz, encareció los precios en todo el mundo para el abastecimiento energético. A pesar de existir un acuerdo de paz con una hoja de ruta de 60 días, el Estrecho de Ormuz no tiene aún reapertura definitiva , lo que mantiene al WTI (Valor petróleo) con un piso alto y limita el espacio de apreciación del COP.

El conflicto entre EE.UU. e Irán, que derivó en el cierre del Estrecho de Ormuz, encareció los precios en todo el mundo para el abastecimiento energético. , lo que mantiene al WTI (Valor petróleo) con un piso alto y limita el espacio de apreciación del COP. Política monetaria de EE.UU.: El pasado miércoles 17 de junio, Kevin Warsh asumió la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), anunciando que las tasas de interés del país norteamericano se mantendrán entre 3.5 al 3.75% hasta una próxima reunión. Sin embargo, según un análisis del FedWatch, el mercado asigna ahora un 55% de probabilidad a un alza a las tasas en julio. Si se materializa, el dólar global se fortalecería y presionaría al COP al alza.

El pasado miércoles 17 de junio, Kevin Warsh asumió la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), anunciando que Sin embargo, según un análisis del FedWatch, el mercado asigna ahora un 55% de probabilidad a un alza a las tasas en julio. Si se materializa, el dólar global se fortalecería y presionaría al COP al alza. Banrep y política fiscal: Con De la Espriella en el poder se espera mayor ortodoxia fiscal, lo que da al Banco de la República mayor margen para continuar su política monetaria sin presión política (como pasó con las exigencias del Gobierno Petro de evitar alzas en las tasas de interés nacionales), positivo para el COP en el mediano plazo.

Con De la Espriella en el poder se espera mayor ortodoxia fiscal, lo que da al Banco de la República mayor margen para continuar su política monetaria sin presión política (como pasó con las exigencias del Gobierno Petro de evitar alzas en las tasas de interés nacionales), positivo para el COP en el mediano plazo. Gobernabilidad: A pesar de la victoria del candidato del movimiento Defensores de la Patria, la implementación de reformas se puede ver truncada por una oposición fuerte y las decisiones independientes de la institucionalidad en el país. El mercado monitoreará de cerca las primeras señales del equipo económico y la conformación del gabinete.

A pesar de la victoria del candidato del movimiento Defensores de la Patria, la implementación de reformas se puede ver truncada por una oposición fuerte y las decisiones independientes de la institucionalidad en el país. El mercado monitoreará de cerca las primeras señales del equipo económico y la conformación del gabinete. Datos de inflación en EE.UU: Lo que dictará finalmente la dirección de la Fed (y por tanto del dólar) será la evolución real del Índice de Precios del Consumidor (IPC) mes a mes. Si comienza a ceder desde el 4.2% actual, el escenario de control de la inflación de Warsh perderá sustento.

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