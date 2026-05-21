MinHacienda pide a Contraloría revisar impacto de tasas de Banrep en la deuda: “subió $1,8 billones”

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que la Contraloría General debería pronunciarse sobre el impacto que tuvo el incremento de la tasa del Banco de la República en la tasa de la deuda pública. “Nos dio $ 1,8 billones el impacto en la deuda por la decisión del Banco de la República” de aumentar las tasas de interés de 9,25% a 11,25%.

Su pronunciamiento lo hace tras el hallazgo disciplinario que el ente de control le notificó hace unos días al jefe de la cartera de Hacienda por el manejo de la deuda pública.

“Uno de los temas que advertí en ese debate con el Banco de la República, que todos lo conocieron, era que se iba a encarecer la deuda pública. La calculamos, nos dio 1.8 billones de pesos el impacto en la deuda pública que tenía esa decisión que había tomado el Banco de la República. Y hoy nos sorprendemos porque subió la tasa de interés de los TES. Por favor, estaba anunciado, se lo dijimos al Banco de la República”, señaló Ávila.

El ente de control agregó que “el gobierno se quedó solo en la discusión institucional con el Banco de la República en esta decisión. Anunciamos que se iba a incrementar el costo de la deuda pública y, de hecho, se incrementó”.

Y es que el ente de control reiteró que algunos indicadores macroeconómicos como el crecimiento del PIB de 2,2% en el primer trimestre y la tasa de desempleo de 8,8% registrada en marzo de 2026 reflejan una economía resiliente, sin embargo se presentan desafíos que el país debe atender de manera prioritaria:

(Además: Contraloría responde a Petro, quien criticó hallazgo disciplinario a MinHacienda por manejo de deuda)