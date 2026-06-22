Dólar Colombia HOY 22 de junio de 2026 tras elecciones: No se había visto un precio así desde 2020

Tras el triunfo del candidato Abelardo de La Espriella en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, el comportamiento del dólar en el mercado nacional ha registrado este lunes 22 de junio una reducción de $69 (COP), teniendo una cotización promedio de $ 3.390 (COP) , dicha cifra que no se presentaba desde el año 2020.

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Esta cotización representa una baja con respecto al precio del cierre del día de la semana anterior, viernes 19 de junio, cuando el precio se situó en los $3.459,53 pesos (COP).

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¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, lunes 22 de junio?

Estos son los valores que se manejan hoy 22 de junio en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,630 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

: 3,630 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Medellín: 3,630 pesos por compra y 3,740 pesos por venta.

3,630 pesos por compra y 3,740 pesos por venta. Cali: 3,630 pesos por compra y 3,660 pesos por venta.

3,630 pesos por compra y 3,660 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,540 pesos por compra y 3,620 pesos por venta.

3,540 pesos por compra y 3,620 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

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Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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