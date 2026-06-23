“Estamos a punto de quebrar”: la crisis de los grandes recicladores por caída de demanda

El sector de los grandes recicladores en Colombia está en una crisis que los tiene al borde de la quiebra.

Varios empresarios consultados por esta emisora aseguran que la disminución en las compras de material nacional por parte de grandes industrias papeleras como Papeles Nacionales, Kimberly, Familia, entre otros, está generando una crisis que pone en riesgo la sostenibilidad económica de cientos de negocios y el trabajo de miles de personas que viven del reciclaje.

La alerta fue lanzada por empresarios del sector que se encargan de comprar, clasificar y comercializar papel reciclado proveniente de empresas, comercios y recicladores de oficio.

Según explica la empresa Mirsa: Manejo Integral de residuos sólidos, desde inicios de 2026 las compañías transformadoras de papel han reducido significativamente la recepción de material recuperado en Colombia y han optado por abastecerse con papel reciclado proveniente de otros países.

Esta situación está provocando una acumulación de toneladas de material en bodegas de almacenamiento, una caída en las ventas y una creciente preocupación por la viabilidad financiera de las empresas dedicadas al aprovechamiento de residuos.

¿Cómo funciona la cadena del reciclaje de papel?

Para entender la situación, primero es necesario comprender cómo funciona esta actividad.

De acuerdo con José Hernan Vargas, presidente de la empresa Reciclaje Manejo integral Residuos Sólidos, las empresas recicladoras compran papel usado y otros materiales aprovechables a compañías, comercios e industrias, como Panamericana o instituciones de diseño.

Posteriormente lo clasifican, lo procesan y lo venden a los llamados molinos o industrias papeleras, algunas de ellas son: Kimberly, Familia, Papeles Nacionales, que muelen el papel y lo convierten en productos de uso diario como papel higiénico.

Sin embargo, según denuncian los recicladores, esta cadena comenzó a frenarse cuando varios molinos empezaron a incrementar la compra de material reciclado importado.

“Ellos se llenaron de material más barato y de mejor calidad, estamos en tremenda crisis.” afirmó.

Las razones que explican la crisis

Según Vargas, una de las principales razones detrás de esta situación es económica, porque las industrias argumentan que el papel reciclado proveniente del exterior tiene costos más bajos que el material recuperado en Colombia, por lo que resulta más atractivo para sus procesos productivos.

El gremio también señala que factores económicos nacionales e internacionales han contribuido al problema.

Entre ellos mencionan las estrategias empresariales para reducir costos operativos, las fluctuaciones del dólar y la caída en la demanda de algunos productos derivados del papel, lo que ha llevado a varias compañías a limitar sus compras de materia prima.

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A esto se suma otro fenómeno que preocupa al sector: actualmente se está recuperando más material del que las industrias están dispuestas a comprar.

Cuando la oferta supera la demanda, los compradores tienen mayor capacidad para imponer condiciones, reducir precios y limitar los volúmenes de recepción.

Las empresas aseguran que continúan recibiendo material de sus proveedores habituales, y encuentran cada vez más dificultades para venderlo posteriormente a los molinos, como consecuencia, las bodegas han comenzado a llenarse.

De acuerdo con testimonios entregados por representantes del sector, en algunos casos la recepción de material por parte de los compradores se habría reducido hasta en un 90 %.

Empresas advierten riesgo de cierre

Pablo Gamboa, dueño de la Comercializadora Gamboa SAS y Pameplas SAS, asegura que la falta de flujo de caja dificulta el cumplimiento de obligaciones básicas como el pago de salarios, arriendos, servicios públicos, transporte y otras responsabilidades operativas.

Por esta razón, algunas compañías advierten que podrían verse obligadas a reducir personal o incluso cerrar si la situación se prolonga durante los próximos meses.

El impacto no se limita a los dueños de las empresas, porque detrás de esta actividad existe una amplia cadena de trabajadores que incluye operarios, conductores, clasificadores de material y miles de recicladores de oficio que dependen del reciclaje como principal fuente de ingresos.

Aunque el debate suele centrarse en el aspecto económico, los recicladores advierten que la crisis también tiene implicaciones ambientales.

Cuando el material recuperado no encuentra compradores, existe el riesgo de que parte de esos residuos terminen en rellenos sanitarios en lugar de reincorporarse a procesos productivos.

¿Qué le piden al Gobierno?

Ante el deterioro de las condiciones del mercado, el sector reciclador está solicitando una intervención del Gobierno Nacional y dentro de las condiciones, se encuentran las siguientes:

Priorización del Material Nacional : Establecer políticas de protección y salvaguardas que den prioridad absoluta a la compra del material reciclado en el territorio nacional antes de permitir la importación de residuos extranjeros.

: Establecer políticas de protección y salvaguardas que den prioridad absoluta a la compra del material reciclado en el territorio nacional antes de permitir la importación de residuos extranjeros. Regulación de Compras de los Molinos: Obligar o incentivar a las industrias y molinos nacionales a reactivar la recepción y compra del material local bajo

condiciones justas.