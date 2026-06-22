Fondo Nacional del Ahorro activa jornada especial para agilizar créditos de vivienda ya aprobados

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ha destinado una jornada nacional llamada ‘Asesor Exprés Inmobiliario’ esta, con un objetivo claro: acompañar, caso a caso, a los afiliados que ya cuentan con un crédito aprobado, pero aún no han culminado su proceso de financiación.

Lea también: FNA: ¿Cómo funciona el “subsidio reduce tu cuota”? Ayuda a pagar hasta 48 cuotas

Durante estos tres días, el FNA junto con las inmobiliarias dispondrán de asesores especializados que guiarán a los afiliados en todo el proceso.

“Muchas personas creen que con la aprobación del crédito ya todo está hecho, pero sabemos que después vienen decisiones importantes. Por eso queremos acompañarlos de cerca, resolver dudas y ayudarlos a concretar su compra de vivienda”, dijo, Laura Roa Zeidán. Presidenta del FNA

Este acompañamiento cobra especial relevancia para quienes han tenido dificultades para encontrar vivienda, no saben por dónde empezar o han dejado el proceso en pausa.

¿Cuándo y dónde será la jornada?

La jornada se realizará el jueves 25 y viernes 26 de junio, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado 27 de junio, de 8:00 a.m. a 12:00 m., en los siguientes puntos de atención:

Bogotá D.C . – CNA: Calle 12 #65-11.

. – CNA: Calle 12 #65-11. Bogotá D.C. – Ángel: Calle 19 #6-68.

– Ángel: Calle 19 #6-68. Bogotá D.C. – Suba: Transversal 60 #128A-68.

– Suba: Transversal 60 #128A-68. Bogotá D.C. – CAN: Calle 44 #52-06.

– CAN: Calle 44 #52-06. Manizales: Calle 20 #22-27, Edificio Cumanday, Local 2.

Calle 20 #22-27, Edificio Cumanday, Local 2. Medellín : Carrera 55 #42-90, Plaza de la Libertad, Locales 203 y 204.

: Carrera 55 #42-90, Plaza de la Libertad, Locales 203 y 204. Armenia: Calle 21 #16-30, junto al Edificio Torre Colseguros.

Calle 21 #16-30, junto al Edificio Torre Colseguros. Pereira: Calle 19 #6-48, Centro Comercial Alcides Arévalo, Local 211.

Calle 19 #6-48, Centro Comercial Alcides Arévalo, Local 211. Soacha: Carrera 7 No. 30B-139, Centro Comercial Gran Plaza Soacha, Local 2-218-A.

Carrera 7 No. 30B-139, Centro Comercial Gran Plaza Soacha, Local 2-218-A. Tunja: Carrera 11 #21-87.

Carrera 11 #21-87. Neiva : Calle 10 #7A-33, Centro.

: Calle 10 #7A-33, Centro. Villavicencio : Carrera 38 #20-66, Barrio Teusacá.

: Carrera 38 #20-66, Barrio Teusacá. Pasto: Calle 20 #26-38, Centro.

Calle 20 #26-38, Centro. Popayán: Carrera 7 #1N-27.

Carrera 7 #1N-27. Barranquilla: Calle 93 #47-131.

Calle 93 #47-131. Soledad: Autopista Aeropuerto 23, Centro Comercial Plaza Arboleda, Locales 12 y 13.

Autopista Aeropuerto 23, Centro Comercial Plaza Arboleda, Locales 12 y 13. Santa Marta: Calle 22 #7-66.

Calle 22 #7-66. Cartagena: Calle Arsenal #8B-121.

Calle Arsenal #8B-121. Sincelejo: Carrera 14 #22-13.

Carrera 14 #22-13. Bucaramanga: Carrera 19 #36-03.

Carrera 19 #36-03. Cúcuta: Calle 12A #2E-48, Quinta Vélez Caobos.

Calle 12A #2E-48, Quinta Vélez Caobos. Cali: Guadalupe, Carrera 56 #5-80.

Le puede interesar: Traspasar un crédito de vivienda al FNA: ¿en cuánto están las cuotas? Así es el proceso

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) hace un llamado a sus afiliados: si ya tienen su crédito aprobado, este es el momento de avanzar. La entidad está lista para acompañarlos, resolver obstáculos y facilitar cada paso hasta que ese crédito se convierta en una vivienda.

Porque aprobar un crédito es solo el comienzo. Lo importante es llevarlo hasta el final, es el objetivo de la entidad.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: