Así reacciona Colombia y el mundo a los resultados del preconteo de segunda vuelta presidencial

Alrededor de las 5:20 de la tarde de este domingo, 21 de junio, la Registraduría emitió el boletín número 18 con el que se confirmó que el candidato Abelardo de la Espriella era el presidente electo de los colombianos. No obstante, falta el escrutinio, que es hecho por jueces y comisiones escrutadoras.

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Con el 99.91% del preconteo, Abelardo de la Espriella tiene 12.950.482 votos, mientras que Iván Cepeda 12.702.224 votos.

Tras los resultados, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que será el escrutinio el que de el resultado final de la segunda vuelta.

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“Dato sobre el preconteo contando poblacionalmente. Abelardo 49,3 y Cepeda 49. Vamos a escrutinios”, escribió a través de su cuenta de X.

Posteriormente, el mandatario señaló: “no sé puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad”.

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REACCIONES NACIONALES

José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia

“Colombia eligió presidente y se llama Abelardo de la Espriella. Aquí comienza la ‘Patria Milagro’”.

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Susana Muhamad, integrante de la campaña de Iván Cepeda

“Se está viendo cómo se ha recortado la distancia. Evidentemente se ha terminado la primera etapa y el Pacto Histórico y la lista por la vida irán con rigurosidad por el escrutinio”.

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Iván Duque, expresidente de la República

El expresidente Iván Duque felicitó al presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella y su vicepresidente, José Manuel Restrepo: “Les deseamos éxito en su gestión. También felicito a la Registraduría por unas elecciones libres y transparentes”.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República

“Estamos seguros que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos”.

Juan Manuel Santos, expresidente de la República

El expresidente Juan Manuel Santos reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella en el preconteo de segunda vuelta: “Les deseo éxitos en la tarea de gobernar una Colombia para todos. Ahora es momento de unir al país”.

Cambio Radical

“Millones de colombianos rechazaron la continuidad de un proyecto político marcado por la improvisación, el debilitamiento de la seguridad, el deterioro de la economía, el irrespeto por las instituciones y la permanente división entre los colombianos”.

Padre Vicente Durán

“Son unos resultados que a todos nos han llamado la atención. Creo que eso, sumado al crecimiento del número de votos, es muy importante. El llamado tiene que ser no tanto a celebrar, sino al diálogo y a la comprensión”

Carlos Fernando Galán

“Quiero hacer un llamado a la unidad. Mañana todos salimos a trabajar por tener un mejor país, una Colombia más justa y próspera”.

Asocapitales

Asocapitales felicitó al presidente electo Abelardo De La Espriella y al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, y ratificó su disposición para construir una relación de trabajo articulada y constructiva con el nuevo gobierno.

Juan Carlos Galindo, exregistrador

“Desde hace muchos años no se presentan unos resultados tan estrechos, de menos del 1%, eso es inédito, pero las diferencias entre el preconteo y el escrutinio fue de casi 9.000 votos, es decir casi nada, yo creo que la diferencia no va a ser mayor y no cambiarán los resultados”.

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Bruce Mac Master, presidente de Andi

“Quisiera resaltar el proceso democrático del que fuimos testigos (...). Es cierto que nos encontramos con que tenemos una votación muy igual, con una diferencia muy pequeña. Diría que, aunque oímos al candidato Cepeda impugnar mesas, ya sabemos cómo es de bueno el preconteo en Colombia”, dijo.

“El mensaje es importante: tenemos dos grupos poblacionales y nos dejamos polarizar, pero en realidad hay muchas cosas que queremos todos”, agregó.

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Partido Conservador

“Colombia necesita hoy diálogo, responsabilidad y trabajo conjunto para enfrentar los grandes retos del presente y del futuro”.

Elizabeth Dickinson, de International Crisis Group

“Vale la pena pensar que quien gana lo hace con la confianza de la mitad de la población. No es momento de políticas extremas. Ninguno de los dos candidatos hizo fuerza para convencer al centro”.

Alejandra Barrios, directora de la MOE

“Le toca a los colombianos demostrar que somos una sociedad demócrata que goza de una institucionalidad fuerte y capaz. La campaña que tenga que conceder, que lo haga en el margen”

REACCIONES INTERNACIONALES

Daniel Noboa, presidente de Ecuador

“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria. Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”.

María Elvira Salazar

La congresista republicana María Elvira Salazar felicitó a Abelardo de la Espriella tras su victoria presidencial y aseguró que “hoy Colombia ganó su partido más importante”.

Javier Milei

El presidente de Argentina Javier Milei felicitó a por su victoria en las urnas y le deseó una gestión exitosa. “Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”.

María Corina Machado

La líder opositora venezolana María Corina Machado felicitó a Aberlardo de la Espriella por su victoria y celebró la participación del pueblo colombiano en una “jornada electoral ejemplar”

Tuto Quiroga

El expresidente boliviano Tuto Quiroga se sumó a las felicitaciones para Abelardo de la Espriella luego de su victoria en las elecciones presidenciales.

Ana Claudia Santana, miembro de la MOE Brasil

“La jornada electoral fue tranquila. La ciudadanía fue escuchada, ahora ya tenemos un ganador y toca esperar a definir los resultados. Me pareció que la ciudadanía eligió la opción que más les convenció”