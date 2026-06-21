Comandante de la Armada Nacional entregó detalles de quema de material electoral en Bolívar

El comandante de la Armada Nacional, el almirante Juan Ricardo Rozo, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y entregó detalle de la quema de un material electoral que se presentó en el departamento de Bolívar.

Rozo señaló que todo se registró alrededor de las cinco de la mañana, cuando una embarcación de transporte fluvial particular que había sido contratada por la registraduría para transportar el material electoral desde San Jacinto del Cauca a tres puestos de votación en La Raya, Galindo, y Caimital sufrió una falla técnica.

“Momento en que la embarcación iba a zarpar del muelle fluvial, se presentó una falla técnica, una chispa y se genera una conflagración a bordo de la embarcación”, explicó el comandante de la Armada Nacional.

De igual manera, Rozo dio a conocer que algunas personas salieron lesionadas y una parte del material electoral se quemó producto del fuego.

“Los tripulantes o los pasajeros que van a lancha son recuperados rápidamente. El motorista de la embarcación sufrió unas leves quemaduras, está fuera de peligro y, específicamente, sobre el material electoral de los tres puestos fue rescatado sin novedad el material de La Raya y de Galindo. El de Caimital sufrió incineramiento por la conflagración generada a bordo”, expresó.

Ante esta situación, el almirante Rozo señaló que ya la situación se controló y se pudo transporta el material electoral para que inicie la votación sin ninguna novedad. Además, aseguró que sobre el mediodía se dará inicio la jornada en Caimital.

“Se coordinó con otra embarcación de transporte fluvial particular para que se llevara el material recuperado de los puestos de La Raya y Galindo. Ya están en el sitio y se inició la votación sin novedad. Para el tema de la votación del material electoral del puesto de votación de Caimital, la registraduría a nivel central está haciendo la impresión nueva del material electoral para ser transportado y se estima que sobre mediodía estará llegando el material electoral a este puesto", indicó.

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