El preconteo que se ha realizado lo reconocemos como un dato no oficial ni vinculante: Iván Cepeda
Iván Cepeda agradeció a los colombianos que confiaron en el “cambio” que propuso para el país, pero aseguró que hace falta el escrutinio electoral.
Iván Cepeda, en su primer discurso tras el preconteo electoral que deja como ganador a Abelardo de la Espriella, aseguró que el preconteo no lo reconocerán como un dato oficial o vinculante.
“reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto del escrutinio”, dijo.
De este modo, hizo un llamado a todo el grupo y dispositivo de vigilancia electoral “a que esté atento del escrutinio de cada una de esas mesas, sus actas y sus resultados”.
Noticia en desarrollo.