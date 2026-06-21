El preconteo que se ha realizado lo reconocemos como un dato no oficial ni vinculante: Iván Cepeda

Iván Cepeda, en su primer discurso tras el preconteo electoral que deja como ganador a Abelardo de la Espriella, aseguró que el preconteo no lo reconocerán como un dato oficial o vinculante.

“reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto del escrutinio”, dijo.

De este modo, hizo un llamado a todo el grupo y dispositivo de vigilancia electoral “a que esté atento del escrutinio de cada una de esas mesas, sus actas y sus resultados”.

Noticia en desarrollo.