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21 jun 2026 Actualizado 23:48

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Política

El preconteo que se ha realizado lo reconocemos como un dato no oficial ni vinculante: Iván Cepeda

Iván Cepeda agradeció a los colombianos que confiaron en el “cambio” que propuso para el país, pero aseguró que hace falta el escrutinio electoral.

Imagen de referencia. Iván Cepeda (Colprensa) / Votación Colombia (Getty Images).

Imagen de referencia. Iván Cepeda (Colprensa) / Votación Colombia (Getty Images).

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Iván Cepeda, en su primer discurso tras el preconteo electoral que deja como ganador a Abelardo de la Espriella, aseguró que el preconteo no lo reconocerán como un dato oficial o vinculante.

“reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33 mil mesas en todo el país. Una por una deberá ser objeto del escrutinio”, dijo.

De este modo, hizo un llamado a todo el grupo y dispositivo de vigilancia electoral “a que esté atento del escrutinio de cada una de esas mesas, sus actas y sus resultados”.

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