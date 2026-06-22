Presidente Trump invitó a De la Espriella a la Casa Blanca y lo felicitó por resultado electoral

Caracol Radio conoció en exclusiva que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación telefónica con el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella, ganador de la segunda vuelta presidencial, en un intercambio centrado en asuntos de interés común para ambos países.

Durante la conversación, que se extendió por aproximadamente siete minutos, el presidente Donald Trump le pidió a Abelardo de la Espriella que mantenga como prioridades la lucha contra el crimen, el fortalecimiento de la seguridad y el control de la migración.

Fuentes cercanas al intercambio señalaron que Trump se mostró feliz por los resultados electorales obtenidos por De la Espriella e incluso atribuyó parte de ese desempeño a la afinidad de algunas de sus propuestas con las políticas impulsadas por su administración y al endorsement.

Al finalizar la llamada, el mandatario estadounidense extendió una invitación al candidato colombiano para sostener una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca en una fecha por definir.

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En la conversación, las partes dialogaron sobre la coyuntura política en Colombia, así como sobre temas relacionados con la democracia, la seguridad y la cooperación entre Bogotá y Washington.

Finalmente, Trump felicitó a De La Espriella por la victoria en la segunda vuelta presidencial.