Así quedó el mapa electoral de segunda vuelta de elecciones 2026: ¿Cómo votaron los departamentos?
En Caracol Radio le contamos como votaron cada uno de los 32 departamentos de Colombia en los comicios de este 21 de junio en donde XXX fue electo el nuevo presidente del país para el periodo 2026 - 2030.
Este domingo, 21 de junio, los ciudadanos colombianos salieron a las urnas en las diferentes ciudades y regiones del país para elegir al próximo presidente de la República, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones 2026, en donde XXX fue electo como el próximo jefe de Estado para el periodo 2026 al 2030.
¿Cómo quedaron los resultados de las elecciones presidenciales de este 21 de junio?
Datos
El mapa electoral
Ahora, esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales dejó no solo a XX como nuevo presidente de Colombia, sino el desglose de los resultados y, por eso, en Caracol Radio le contamos cómo votaron los departamentos en estos comicios.
Este es el mapa electoral de la segunda vuelta 2026: así votaron los departamentos
Conozca cómo quedó el mapa político de Colombia tras estas elecciones y qué candidato ganó en cada uno de los 32 departamentos del país.
Amazonas:
En el Amazonas,
Antioquía:
En el departamento de Antioquia ganó el candidato
Arauca:
En Arauca
Atlántico:
En el Atlántico fue
Bogotá D.C:
En la capital de la República fue el candidato
Bolívar:
En Bolívar fue
Boyacá:
En Boyacá fue
Caldas:
En Caldas fue
Caquetá:
En el Caquetá
Casanare:
N
Cauca:
En Cauca, la región de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué,
Cesar:
En el Cesar, por su parte, ganó
Chocó:
En el Chocó fue
Córdoba:
En el departamento de Córdoba fue
Cundinamarca:
En Cundinamarca ganó
Guainía:
En el departamento de Guainía fue
Guaviare:
En Guaviare ganó
Huila:
El Huila
La Guajira:
En La Guajira fue
Magdalena:
En este departamento
Meta:
En el departamento del Meta ganó
Nariño:
En Nariño ganó
Norte de Santander:
En el departamento de Norte de Santander fue
Putumayo:
En el departamento del Putumayo fue
Quindío:
D
Risaralda:
E
San Andrés y Providencia:
XXXXXXXX ganó en las Islas de San Andrés y Providencia. Consiguió la victoria con
Santander:
En Santander fue el candidato
Sucre:
En Sucre el candidato
Tolima:
En el Tolima ganó
Valle del Cauca:
En el Valle del Cauca ganó el candidato
Vaupés:
Vaupés
Vichada:
Vea el mapa electoral aquí:
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...