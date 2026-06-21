Así quedó el mapa electoral de segunda vuelta de elecciones 2026: ¿Cómo votaron los departamentos?

Mapa electoral de Colombia en estas elecciones 2026, segunda vuelta. Fotos: Getty Images.

Este domingo, 21 de junio, los ciudadanos colombianos salieron a las urnas en las diferentes ciudades y regiones del país para elegir al próximo presidente de la República, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones 2026, en donde XXX fue electo como el próximo jefe de Estado para el periodo 2026 al 2030.

¿Cómo quedaron los resultados de las elecciones presidenciales de este 21 de junio?

Datos

El mapa electoral

Ahora, esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales dejó no solo a XX como nuevo presidente de Colombia, sino el desglose de los resultados y, por eso, en Caracol Radio le contamos cómo votaron los departamentos en estos comicios.

Este es el mapa electoral de la segunda vuelta 2026: así votaron los departamentos

Conozca cómo quedó el mapa político de Colombia tras estas elecciones y qué candidato ganó en cada uno de los 32 departamentos del país.

Amazonas:

En el Amazonas,

Antioquía:

En el departamento de Antioquia ganó el candidato

Arauca:

En Arauca

Atlántico:

En el Atlántico fue

Bogotá D.C:

En la capital de la República fue el candidato

Bolívar:

En Bolívar fue

Boyacá:

En Boyacá fue

Caldas:

En Caldas fue

Caquetá:

En el Caquetá

Casanare:

N

Cauca:

En Cauca, la región de la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aida Quilcué,

Cesar:

En el Cesar, por su parte, ganó

Chocó:

En el Chocó fue

Córdoba:

En el departamento de Córdoba fue

Cundinamarca:

En Cundinamarca ganó

Guainía:

En el departamento de Guainía fue

Guaviare:

En Guaviare ganó

Huila:

El Huila

La Guajira:

En La Guajira fue

Magdalena:

En este departamento

Meta:

En el departamento del Meta ganó

Nariño:

En Nariño ganó

Norte de Santander:

En el departamento de Norte de Santander fue

Putumayo:

En el departamento del Putumayo fue

Quindío:

D

Risaralda:

E

San Andrés y Providencia:

XXXXXXXX ganó en las Islas de San Andrés y Providencia. Consiguió la victoria con

Santander:

En Santander fue el candidato

Sucre:

En Sucre el candidato

Tolima:

En el Tolima ganó

Valle del Cauca:

En el Valle del Cauca ganó el candidato

Vaupés:

Vaupés

Vichada:

Vea el mapa electoral aquí:





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