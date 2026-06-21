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21 jun 2026 Actualizado 23:16

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“Vamos a escrutinios”: Gustavo Petro tras preconteo que da ganador a Abelardo de la Espriella

El presidente Gustavo Petro reiteró en que sólo aceptará los resultados que entreguen los jueces.

Gustavo Petro y banderas Colombia. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / (Photo by: Daniel Romero/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Gustavo Petro y banderas Colombia. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / (Photo by: Daniel Romero/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Gustavo Petro y banderas Colombia. Fotos: (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / (Photo by: Daniel Romero/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)
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Colombia recibe hoy los resultados electorales, que dejaron a Abelardo de la Espriella por encima de Iván Cepeda y lo convirtieron en el nuevo presidente de Colombia.

Abelardo de la Espriella se convierte en el sucesor del presidente Gustavo Petro, quien se refirió a los resultados electorales y señaló que ahora vamos al escrutinio.

El mandatario dijo que aún hacen falta los escrutinios para proclamar un nuevo presidente de Colombia, y reiteró en que solo aceptará los resultados cuando sean declarados por los jueces electorales tras el escrutinio.

Sin embargo, el presidente Petro hizo un llamado a la tranquilidad y pide esperar al escrutinio de votos.

División en Colombia

El mandatario señaló que los resultados presentados este domingo, dejan clara la división que tiene el país.

“La realidad nos da un país partido por la mitad”, señaló.

El presidente Petro también exaltó que en esta segunda vuelta presidencial, hubo injerencia extranjera.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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