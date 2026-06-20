¿Cuándo se sabe quién es el nuevo presidente de Colombia? Así será el conteo de votos y escrutinio

Referencia de elecciones Colombia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Fotos: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Este domingo, 21 de junio, Colombia elige a su nuevo mandatario en las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que se disputará entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Para ello, la Registraduría dio detalles de cómo será el conteo de votos y el escrutinio cuando se cierren las urnas.

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A propósito, se debe recordar que la apertura de las votaciones es a las 8:00 de la mañana y concluirá a las 4:00 de la tarde. Además, las urnas en el exterior se abrieron el 15 de junio y terminarán el 21 de ese mismo mes.

¿Cuándo se sabe quién es el nuevo presidente de Colombia?

Cuando se cierran las urnas, de inmediato inicia el preconteo, el cual es un proceso rápido que está sujeto a posibles errores humanos al diligenciar el formulario E-14, según lo señala la Registraduría. Sin embargo, entrega un panorama general de los resultados electorales.

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Teniendo en cuenta la eficiencia de la Registraduría para emitir los boletines de la primera vuelta presidencial, el preconteo puede dar su resultado en horas de la noche de ese mismo día (21 de junio). No obstante, si la diferencia porcentual entre los candidatos se hace muy alta, se puede anunciar antes al nuevo presidente de los colombianos.

Tras esto, se procede a hacer el escrutinio, el cual SÍ marca el resultado oficial, vinculante y legal. Este lo realizan jueces y comisiones escrutadoras, por lo que puede tardar días mientras se consolidan los resultados en el exterior y en zonas rurales apartadas.

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¿Es posible votar si son las 4:00 de la tarde?

En conversación con Caracol Radio, el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que “solo las personas que hayan entregado la cédula al jurado de votación”, es decir, quienes hayan empezado el proceso de votación, “pueden hacerlo”.

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“Si la persona está haciendo fila, la van a retirar”, señaló.

Es por esto que desde las entidades oficiales hacen un llamado a que los colombianos habilitados para votar lo hagan con temprano y con tiempo.

¿Es legal tomarle foto al tarjetón electoral en la segunda vuelta presidencial?

Según el anuncio del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el Gobierno Nacional expidió el decreto 0612 del 16 de junio de 2026 con el que se prohíbe el uso de celulares y cámaras en los puestos de votación para la segunda vuelta.

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Esta normativa tiene como finalidad la reducción del delito de constreñimiento y compra de votos a nivel nacional.

“Nadie puede tomarle la foto al voto que cada uno. Eso de alguna manera ayuda a anular ese riesgo del procedimiento”, señaló el MinDefensa.

¿Qué documentos son válidos para ejercer el derecho al voto?

La cédula: la amarilla con hologramas o la digital (esta puede presentarse desde la app de la Registraduría de manera digital). Importante que no se confunda con una foto de la cédula, pues no será válida.

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Consulte su puesto de votación

Ingrese al siguiente LINK → https://eleccionescolombia.registraduria.gov.co/identificacion Allí deberá ingresar el número de su cédula o documento.

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