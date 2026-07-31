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31 jul 2026 Actualizado 12:47

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Reportan el secuestro de un uniformado de Policía en la cordillera de Nariño

El patrullero se transportaba hasta su puesto de trabajo luego de asistir a una cita médica en Pasto

Pasto
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Pasto - Nariño

En las últimas horas se reporto el secuestro de Álvaro Jair Pístala Garrido, patrullero de la Policía Comunitaria de Nariño, quien fue retenido cuando viajaba en un vehículo de transporte público con destino al municipio de Policarpa, después de asistir a una cita médica en Pasto.

De acuerdo con información preliminar, hombres armados interceptaron el automotor, obligaron a descender a sus ocupantes y, tras verificar la identidad del uniformado, se lo llevaron con rumbo desconocido.

De acuerdo con las autoridades, el patrullero estaría en poder de integrantes de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc.

No obstante la Policía Nacional activó los protocolos de respuesta y desplegó capacidades para establecer su ubicación, garantizar su integridad y lograr su liberación.

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