Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 jun 2026 Actualizado 12:17

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Inició la segunda vuelta presidencial en el exterior: Auckland, primera ciudad en abrir urnas

También arrancó la jornada en Canberra, Sidney, Seúl, Beijing, Hong Kong, Shangai, Manila, Nueva Delhi, Jakarta, Tokyo, Kualalumpur, Singapur, Hanoi, Bangkok y Guangzhou.

Imagen de referencia de votaciones en Colombia. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de votaciones en Colombia. Foto: Getty Images / mirsad sarajlic

Imagen de referencia de votaciones en Colombia. Foto: Getty Images
Añadir Caracol Radio en Google

Se abrieron las urnas en el exterior para que los colombianos habilitados ejerzan su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial.

Auckland, Nueva Zelanda, fue la primera ciudad que abrió las urnas. También arrancó la jornada en Canberra, Sidney, Seúl, Beijing, Hong Kong, Shangai, Manila, Nueva Delhi, Jakarta, Tokyo, Kualalumpur, Singapur, Hanoi, Bangkok y Guangzhou.

Noticia en desarrollo.

José Andrés González Gaitán

José Andrés González Gaitán

Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Minuto de Dios, Especialista en Sistema...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir