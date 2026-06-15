Inició la segunda vuelta presidencial en el exterior: Auckland, primera ciudad en abrir urnas
También arrancó la jornada en Canberra, Sidney, Seúl, Beijing, Hong Kong, Shangai, Manila, Nueva Delhi, Jakarta, Tokyo, Kualalumpur, Singapur, Hanoi, Bangkok y Guangzhou.
Se abrieron las urnas en el exterior para que los colombianos habilitados ejerzan su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial.
Auckland, Nueva Zelanda, fue la primera ciudad que abrió las urnas. También arrancó la jornada en Canberra, Sidney, Seúl, Beijing, Hong Kong, Shangai, Manila, Nueva Delhi, Jakarta, Tokyo, Kualalumpur, Singapur, Hanoi, Bangkok y Guangzhou.
Noticia en desarrollo.
José Andrés González Gaitán
Comunicador Social – Periodista, egresado de la Universidad Minuto de Dios, Especialista en Sistema...