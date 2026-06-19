Elecciones 2026: Listado de beneficios extra que tienen los colombianos que votan en el exterior. Getty Images / Getty Images

Desde el 15 de junio de 2026 se abrieron las urnas en los puestos de votación en el exterior del país, para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

Le podría interesar: ¿Cómo van las elecciones en el exterior? Votaciones y fecha de resultados, según Registraduría

Las votaciones irán hasta la fecha definitiva de la jornada electoral, el próximo domingo 21 de junio, cuando, a partir de las 4 de la tarde, los jurados de votación inicien con el preconteo en Colombia. A partir de esa hora se comenzarán a conocer los resultados preliminares de las mesas en el exterior.

¿Cómo pueden los colombianos votar en el exterior?

De acuerdo con la Registraduría, los colombianos residentes en el exterior pueden ejercer el derecho al voto, siempre y cuando se hayan inscrito previamente con su cédula de ciudadanía en el país en el que viven, a través del consulado colombiano correspondiente.

Lea también: Inició la segunda vuelta presidencial en el exterior: Auckland, primera ciudad en abrir urnas

Según la entidad, son 1′414.661 colombianos habilitados para votar en la segunda vuelta en el exterior (777.343 mujeres y 637.318 hombres), que tienen a su disposición los 253 puestos de votación en los diferentes consulados en 67 países.

¿Cómo saber cuál es el puesto de votación?

Para saber cuál es el puesto de votación, se recomienda consultar en la página web de la Registraduría con el número de cédula. También se puede utilizar la aplicación a Votar, que se encuentra disponible en Google Play y la App Store, para consultar esta información.

Cabe recalcar que para ejercer el voto el único documento válido es la cédula de ciudadanía, bien sea en la versión amarilla con hologramas, la cédula física digital o la cédula digital en la aplicación correspondiente desde el celular.

¿Qué beneficios tienen los colombianos que votan en el exterior?

Como estímulo por su participación en la jornada democrática, los colombianos reciben varios beneficios que se validan con el certificado electoral, el documento que entrega el jurado de votación como constancia al votante.

Los beneficios que reciben las personas por votar en Colombia incluyen prelación en caso de empate en exámenes de ingreso y concursos de mérito y adjudicación de becas; rebaja en el servicio militar obligatorio; descuentos en matrícula de educación superior y medio día compensatorio, entre otros.

Según el Decreto 011 de 2014, los ciudadanos que voten en el exterior y luego regresen al país tendrán derecho a los beneficios antes mencionados y, adicionalmente, contarán con estos estímulos adicionales:

10% por una sola vez en el valor de la expedición del pasaporte , que solicite dentro de los cuatro años siguientes a la votación.

, que solicite dentro de los cuatro años siguientes a la votación. 10% por una sola vez en el valor del trámite consular solicitado durante el año siguiente a la respectiva votación.

solicitado durante el año siguiente a la respectiva votación. 30% en el impuesto de salida del país cuando el ciudadano visite por un término máximo de 45 días.

Por este motivo, el derecho al voto para los colombianos que se desplazan constantemente hacia otros países o que alternan su residencia tiene un valor adicional, puesto que con el certificado electoral tendrán acceso a beneficios que reducen la carga económica de los trámites consulares.