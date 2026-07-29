María Carolina Restrepo será la directora del ICBF del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Maria Carolina Restrepo es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Estudios y trayectoria de María Carolina Restrepo:

Es bogotana; abogada, experta en derecho empresarial y fiscal: en temas financieros y tributarios.

Por otro lado, fue la jefa de debate de la campaña vicepresidencial de José Manuel Restrepo. Y estuvo en el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella.

Y aunque su nombre estaba en el sonajero para el ministerio de Hacienda, Carolina Restrepo Cañavera llega al ICBF, en donde, según Abelardo de la Espriella, tendrá como misión transformar la entidad.

Objetivos de María Carolina Restrepo como directora del ICBF:

Según De la Espriella, los objetivos serán los siguientes:

Contratación transparente .

. Controles rigurosos.

rigurosos. Fortalecimiento de las madres comunitarias.

comunitarias. Procesos de adopción más eficientes.

más eficientes. Protección integral para la infancia.

“Abrazo esta misión con el corazón. Trabajaré sin descanso por la niñez colombiana, porque en cada niño habita la esperanza de la Patria Milagro. No descansaré hasta ayudar a convertir sus lágrimas en sonrisas y devolverles la alegría de soñar”, dijo Restrepo.

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