Estos son los descuentos que puede reclamar con el certificado electoral 2026: hasta cuándo aplican

Este domingo 21 de junio, los colombianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir al próximo presidente de la República. Esta segunda vuelta se consolidó luego de que ninguno de los candidatos lograra la mitad más uno de los votos el pasado 31 de mayo de 2026.

Los candidatos que estarán en el tarjetón presidencial son Abelardo de la Espriella, líder del movimiento ‘Defensores de la Patria’, e Iván Cepeda, candidato oficial del Pacto Histórico.

Los ciudadanos que ejerzan su derecho al voto este domingo recibirán el Certificado Electoral, documento que acredita que la persona cumplió con su deber constitucional. En este certificado se detalla el número de cédula del sufragante y un número único de identificación en la parte superior derecha. Así como la firma del jurado presidente de la mesa de votación.

El voto como un derecho y deber ciudadano otorga múltiples beneficios y descuentos, esto solo a través del certificado laboral.

Lista de beneficios y descuentos para los votantes

Las personas que participen en la jornada electoral del 21 de junio podrán acceder a:

Prelación en el caso de obtener un empate en los resultados de los exámenes de ingreso a las instituciones públicas o privadas de educación superior.

Rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres. Dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.

Beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado.

Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula.

Rebaja del 10% en el valor de la expedición del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez.

que solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez. Descuento del 10% del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar; por duplicados de la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en adelante.

por duplicados de la cédula de ciudadanía, del segundo duplicado en adelante. Media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para sufragar.

¿Hasta cuándo aplican los beneficios por votar?

Según el Decreto 2959 de 1997, el certificado laboral se puede utilizar una sola vez para cada uno de los beneficios mencionados y su vigencia expira con la realización de nuevas elecciones ordinarias. Sin embargo, existen algunos plazos para algunos beneficios:

Descuento en el pasaporte: La rebaja del 10% se puede solicitar durante los 4 años siguientes a la votación.

Descanso remunerado para votantes: El medio día de descanso compensatorio debe hacerse efectivo y disfrutarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la elección.

Descanso para jurados de votación: En el caso de los ciudadanos que se desempeñen como jurados, la ley indica que tienen derecho a un día de descanso, el cual debe ser tomado dentro de los 45 días siguientes a la jornada electoral.

¿Qué se necesita para votar este domingo?

Solo se acepta la cédula de ciudadanía en cualquiera de sus 3 versiones: amarilla con hologramas, cédula física digital o la cédula digital en tu dispositivo móvil.

Link oficial para consultar el puesto de votación

Consulta tu puesto exacto ingresando tu número de cédula en https://wsp.registraduria.gov.co/censo/consultar/