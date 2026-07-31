Fiscalía definió fecha y hora imputación de cargos a Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual

Para este lunes 3 de agosto a las 3 pm se fijó la fecha de la audiencia en la que la Fiscalía imputará a Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual, luego de que cuatro presuntas víctimas denunciaron al comunicador por hechos que, según la investigación, se habrían presentado en un contexto laboral.

Cabe recordar que, por orden de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, se conformó un grupo de tareas especiales encargado de recopilar elementos materiales probatorios y verificar las denuncias presentadas por las presuntas víctimas.

Debido a la importancia del caso, se comisionó a una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para adelantar la investigación.